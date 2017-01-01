حملة مداهمة لمقاهي الشيشية في أكادير ﻿

علمت ''شوف تيفي'' بأن المصالح الأمنية لمدينة أكادير، قامت مساء أمس الخميس بعملية مداهمة لمجموعة من المقاهي المتواجدة بأحياء الداخلة، المسيرة والسلام، والتي تنشط في تقديم النرجيلة ''الشيشة''.

''شوف تيفي''

علمت ''شوف تيفي'' بأن المصالح الأمنية لمدينة أكادير، قامت مساء أمس الخميس بعملية مداهمة لمجموعة من المقاهي المتواجدة بأحياء الداخلة، المسيرة والسلام، والتي تنشط في تقديم النرجيلة ''الشيشة''.

وحسب ما توصلت به ''شوف تيفي'' من مصدرها فإن هذه العملية، أسفرت عن حجز عدد مهم من قنينات النرجيلة ومستلزماتها، بالإضافة إلى تحرير محاضر مخالفة في حق أرباب أو مسيري هذه الفضاءات العمومية.

وأضاف المصدر ذاته بأن هذه العملية الأمنية،تندرج في سياق محاربة جميع الظواهر ذات الأثر السلبي على الصحة والسكينة العامتين.