جمعية فرنسية مغربية تؤكد دعمها لعائلات ضحايا أحداث اكديم إزيك وتصف المتابعين فيها بالشرذمة ﻿

عبرت الجمعية الفرنسية المغربية لحقوق الإنسان لـ ''شوف تيفي'' في شخص كاتبها العام يوسف الإدريسي، عن تثمينها لمحاكمة المتهمين في أحداث أكديم ايزيك، أمام القضاء المدني، بدل القضاء العسكري، موضحة

''شوف تيفي''

عبرت الجمعية الفرنسية المغربية لحقوق الإنسان لـ ''شوف تيفي'' في شخص كاتبها العام يوسف الإدريسي، عن تثمينها لمحاكمة المتهمين في أحداث أكديم ايزيك، أمام القضاء المدني، بدل القضاء العسكري، موضحة بأنها بادرة تؤكد تطبيق المغرب لجميع المواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان.

وأوضح يوسف الإدريسي، بأن الجمعية المغربية الفرنسية، على استعداد لتقديم المساعدة لعائلات ضحايا واقعة أكديم إزيك من خلال تمكينهم من محامين، مشيرا في الوقت ذاته إلى استنكاره للطريقة البشعة التي قتل بها 11 من شهداء الواجب الوطني.

وأضاف نفس المتحدث بأن على القضاء المغربي إنهاء القضية بإصدار أحكام قاسية على المتابعين، وبالتالي إنصاف عائلات الضحايا التي فقدت فلذات أكبادها على يد من وصفهم بـ ''الشرذمة'' المنتمين لكيان وهمي لا وجود له ويتعلق الأمر بجبهة البوليساريو.