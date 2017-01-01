 بعد واقعة بيع رضيع بمستشفى بالبرنوصي، محكمة فاس تضرب بيد من حديد في حق سيدة تتاجر بالرضع...وها علاش ﻿
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بعد واقعة بيع رضيع بمستشفى بالبرنوصي، محكمة فاس تضرب بيد من حديد في حق سيدة تتاجر بالرضع...وها علاش

بتاريــخ : 20 يناير 2017 / 17:42 بعد واقعة بيع رضيع بمستشفى بالبرنوصي، محكمة فاس تضرب بيد من حديد في حق سيدة تتاجر بالرضع...وها علاش | حوادث و حقوق
بعد واقعة بيع رضيع بمستشفى بالبرنوصي، محكمة فاس تضرب بيد من حديد في حق سيدة تتاجر بالرضع...وها علاش
بدأت في الآونة الأخيرة حدوث سرقات في حق الرضع، والبيع والشراء فيهم من طرف متخصصين في الظاهرة وأمهات عازبات، حيث شكلت واقعة البرنوصي الأسبوع الماضي حادثا آخرا يتمثل في تجارة الرضع بإحدى المستشفيات

شوف تيفي

بدأت في الآونة الأخيرة حدوث سرقات في حق الرضع، والبيع والشراء فيهم من طرف متخصصين في الظاهرة وأمهات عازبات، حيث شكلت واقعة البرنوصي الأسبوع الماضي حادثا آخرا يتمثل في تجارة الرضع بإحدى المستشفيات والتي تفاعل معها مجموعة من رواد مواقع التواصل الاجتماعي.
وفي سياق متشابه، علم من مصدر جيد الاطلاع أن المحكمة الابتدائية بفاس قضت بإدانة سيدة خمسينية بسنيتن سجنا نافدا، بعد أن تم اتهامها بمحاولة شراء طفل، فيما حكمت على سيدتين لهما علاقة مباشرة بنفس الواقعة، بأربع سنوات سجنا نظير المشاركة في محاولة شراء طفل بـ2500 درهم، بعد تحريات معمقة قامت بها الشرطة لتوقيف السيدات متلبسات بالبيع والشراء في الرضع.

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رضيع بيع فاس محكمة

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