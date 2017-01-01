عاجل ...إعتقال زعيم عصابة يسرق الأغنام ليلتحق بعائلته المتواجدة مع تنظيم الدولة الاسلامية بسوريا و العراق ﻿

تمكنت مصالح المديرية العامة للأمن الوطني بتنسيق مع المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة ‏لمراقبة التراب الوطني، اليوم الجمعة 20 يناير من الشهر الجاري، من إيقاف سبعة عناصر من

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تمكنت مصالح المديرية العامة للأمن الوطني بتنسيق مع المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة ‏لمراقبة التراب الوطني، اليوم الجمعة 20 يناير من الشهر الجاري، من إيقاف سبعة عناصر من بينهم شخص من ذوي السوابق القضائية ينشطون ضمن عصابة إجرامية خطيرة متخصصة في السرقة والسطو على ممتلكات الغير، بمدن فاس والجديدة وبني درار نواحي وجدة.

‏وتأتي هذه العملية على إثر استحواذ أفراد هذه العصابة ليلة 19 ‏يناير 2017 ‏بضواحي سبع عيون على قطيع من الماشية تم العثور عليه إثر مداهمة وتفتيش مخبأ معد لإخفاء المسروقات بمدينة فاس، كما مكنت هذه العملية من حجز أسلحة بيضاء وسيارة ومعدات ومواد ‏مشبوهة، تستعمل في إطار الأنشطة الإجرامية لهذه العصابة.

ومكنت هذه العملية الأمنية من إيقاف زعيم هذه المجموعة الإجرامية الموالي لتنظيم "الدولة الإسلامية"، ومن إفشال مخطط انضمامه لصفوف "داعش" بالساحة السورية العراقية حيث يتواجد أبناؤه الثلاث وزوجته، للإشارة فإن المعني بالأمر كان يعتزم تمويل سفره بالأموال المتحصل عليها من عملياته الإجرامية.

‏‏هذا وسيتم تقديم المشتبه بهم أمام العدالة فور انتهاء البحث الذي يجرى معهم تحت إشراف النيابة العامة المختصة.