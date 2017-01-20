بالصور..بعدما استهزؤوا بالرباطيين بسبب التبروري.. صور تؤكد سقوط الثلوج في العاصمة الإدارية ﻿

شهدت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي اليوم الجمعة، مجموعة من التعاليق الساخرة من أبناء العاصمة الرباط بسبب عدم تفريقهم بين الثلج و ''التبروري''.

"شوف تيفي"

شهدت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي اليوم الجمعة، مجموعة من التعاليق الساخرة من أبناء العاصمة الرباط بسبب عدم تفريقهم بين الثلج و "التبروري".

وفور انتشار هذه التعاليق الساخرة، رد أبناء الرباط بنشر صور تؤكد نزول الثلوج في العاصمة، موضحين بأنهم يعلمون الفرق بين هذه الثلوج وبين ما يسمى بالعامية "التبروري".

وتم تداول مجموعة من الصور التي تم التقاطها كما قيل من العاصمة الرباط والتي توضح بأن العاصمة عرفت تساقطات ثلجية مهمة لأول مرة وهو الأمر الذي أثار استغراب ودهشة الجميع.