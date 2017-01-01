مراسيم تنصيب دونالد ترامب رئيسا لأمريكا وسط مظاهرات بشوارع واشنطن ﻿

أطلق الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب برفقة زوجته ميلانيا الجمعة مراسيم تنصيبه، عبر توجهه الى كنيسة القديس يوحنا قرب البيت الأبيض في واشنطن قبل ان يتناول الشاي مع الرئيس المنتهية ولايته باراك

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أطلق الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب برفقة زوجته ميلانيا الجمعة مراسيم تنصيبه، عبر توجهه الى كنيسة القديس يوحنا قرب البيت الأبيض في واشنطن قبل ان يتناول الشاي مع الرئيس المنتهية ولايته باراك اوباما وزوجته.

وسيتم تنصيب الرئيس الخامس والأربعين للولايات المتحدة عند الساعة الخامسة بتوقيت غرينتش في مبنى الكابيتول، إذ وصل ترامب وزوجته إلى مدخل البيت الأبيض قبل قليل وكان في استقبالهما الرئيس المنتهية ولايته باراك أوباما مع زوجته ميشال أوباما.

وسيتناول دونالد وميلانيا ترامب الشاي مع باراك وميشيل اوباما في احد صالونات البيت الأبيض قبل ان يتوجهوا معا في الموكب نفسه الى مبنى الكابيتول حيث سيؤدي ترامب اليمين كرئيس قبل أن يلقي خطابه.

وبالموازاة مع تنصيب الرئيس الخامس والأربعين للولايات المتحدة الأمريكية، دونالد ترامب، خرجت مظاهرات إلى شوارع العاصمة واشنطن تندد بالرئيس الجديد بعد تصريحاته المهينة ضد المرأة، حيث يتخوف الأمريكيون من الرئيس الجديد المشاركة في حروب خارجية تثقل خزينة بلادهم ماليا، وتزيد من عداء الشعوب ضدهم.