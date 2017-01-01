 الملك يستقبل جمال الدين البودشيشي القادري الذي قدم لجلالته التعازي إثر وفاة والده الشيخ حمزة القادري بودشيش ﻿
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الملك يستقبل جمال الدين البودشيشي القادري الذي قدم لجلالته التعازي إثر وفاة والده الشيخ حمزة القادري بودشيش

بتاريــخ : 20 يناير 2017 / 16:13 الملك يستقبل جمال الدين البودشيشي القادري الذي قدم لجلالته التعازي إثر وفاة والده الشيخ حمزة القادري بودشيش | بوليتيك
الملك يستقبل جمال الدين البودشيشي القادري الذي قدم لجلالته التعازي إثر وفاة والده الشيخ حمزة القادري بودشيش
ذكر بلاغ للديوان الملكي أن الملك محمد السادس استقبل اليوم الجمعة بالقصر الملكي بالدار البيضاء جمال الدين البودشيشي القادري، الذي قدم لجلالته التعازي إثر وفاة والده الشيخ حمزة القادري بودشيش.

شوف تيفي:و م ع

ذكر بلاغ للديوان الملكي أن الملك محمد السادس استقبل اليوم الجمعة بالقصر الملكي بالدار البيضاء جمال الدين البودشيشي القادري، الذي قدم لجلالته التعازي إثر وفاة والده الشيخ حمزة القادري بودشيش.

وفي ما يلي نص بلاغ الديوان الملكي : " استقبل أمير المؤمنين الملك محمد السادس، يومه الجمعة 20 يناير 2017، بالقصر الملكي بالدار البيضاء، السيد جمال الدين البودشيشي القادري، الذي قدم لجلالته التعازي إثر وفاة والده الشيخ حمزة القادري بودشيش، رحمه الله.

وخلال هذا الاستقبال، عبر جمال الدين البودشيشي القادري عن أسمى آيات الشكر والامتنان لجلالة الملك، باسمه الشخصي، ونيابة عن أفراد أسرته، وعن كافة مريدات ومريدي وأتباع الطريقة البودشيشية القادرية داخل المغرب وخارجه، على العناية السامية التي شمل بها جلالته الفقيد الكبير، طيلة الفترة التي واجه فيها المرض بكل صبر وإيمان، وكذا على الرسالة الملكية السامية والالتفاتة المولوية التي خصهم بها، في هذا المصاب الجلل، الذي لا راد لقضاء الله فيه.

كما تقدم البودشيشي القادري لمولانا أمير المؤمنين، بأصدق عبارات التقدير والعرفان على الرعاية الكريمة، التي ما فتئ جلالته يوليها للتراث الروحي الوطني، الذي تشكل الطرق الصوفية أحد مكوناته".

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الملك يستقبل جمال الدين البودشيشي القادري الذي قدم لجلالته التعازي إثر وفاة والده الشيخ حمزة القادري بودشيش

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