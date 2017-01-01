من جديد ...الثلوج تعزل دواوير بجبال الأطلس المتوسط عن العالم الخارجي ﻿

عادت معاناة ساكنة المناطق الجبلية مع البرد والثلج وإنعدام المسالك الطرقية، إلى الواجهة من جديد بعد التساقطات الثلجية الأخيرة التي عرفتها بعض القرى بإقليم ميدلت و دواوير متفرقة بجبال الأطلس

شوف تيفي

عادت معاناة ساكنة المناطق الجبلية مع البرد والثلج وإنعدام المسالك الطرقية، إلى الواجهة من جديد بعد التساقطات الثلجية الأخيرة التي عرفتها بعض القرى بإقليم ميدلت و دواوير متفرقة بجبال الأطلس المتوسط.

وكشفت مصادر جمعوية وحقوقية "لشوف تيفي" أن عدة مناطق جبلية توقفت بها الدراسة وإنقطعت المسالك الطرقية التي تنتظر من الوزارة الوصية والسلطات المحلية والمنتخبة القيام بمجهودات لإزالة الثلوج وفتح المسالك الطرقية لفك العزلة عن المواطنين الذين لم يغادروا منازلهم وأكواخهم منذ ليلة الأربعاء الماضي.

وأفادت ذات المصادر أن دواوير بمنطقة " إملشيل" يستحيل في هذه الساعات الدخول إليها أو الخروج منها، لإنعدام أي مسلك طرقي صالح للدواب والإنسان ناهيك عن السيارات، حيث فرض على ساكنة الدواوير الإحتجاز القصري في منازلهم إلى غاية توقف الثلوج عن الهبوط.

وحسب ذات المصادر، فالثلوج الأخيرة عزلت مناطق جديدة بإقليم خنيفرة و إنقطاع تام لبعض الطرق الوطنية والرئيسية التي تربط بين مناطق بجبال الأطلس المتوسط، حيث تنتظر جرافات إزالة الجليد تحسن الظروف الطبيعية لإستئناف عملها وفتح المسالك أمام السيارات.

ونفت ذات المصادر وجود أية مبادرة للسلطات المحلية والمنتخبة وكذا من لدن الحكومة للتخفيف من شدة البرد والثلج الذي يضرب من جديد المناطق الجبلية، حيث أنه باستثناء المبادرات الحميدة التي تتم بقرارات للملك محمد السادس، حيث تنصب مستشفيات متنقلة وميدانية لتقديم الأدوية وبعض المواد الغذائية للتخفيف عن معاناة الساكنة أما غير ذلك فأغلب المسؤولين "آوت" على حد تعبير ذات المصادر.