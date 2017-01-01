عاجل.. مسخوط الوالدين قاتل والدته بالبيضاء..تقرقب وبقا جالس حْدا الجثة ديال الأم ديالو+ حقائق صادمة ﻿

في جديد الجريمة المروعة التي هزت حي السلامة 1 بالبيضاء، والتي قام خلالها شاب بقتل والدته بطريقة بشعة، علمت ''شوف تيفي'' بأن الجريمة وقعت بالضبط في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، واكتشفها شقيق

"شوف تيفي"



في جديد الجريمة المروعة التي هزت حي السلامة 1 بالبيضاء، والتي قام خلالها شاب بقتل والدته بطريقة بشعة، علمت "شوف تيفي" بأن الجريمة وقعت بالضبط في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، واكتشفها شقيق الضحية الذي حل صباحا بمنزل هذه الأخيرة ليعثر عليها جثة هامدة غارقة في بحر من الدماء.



وأوضح مصدر "شوف تيفي" بأن مرتكب الجريمة يدعى "جلال.ف" يبلغ من العمر 33 عاما، أقدم على قتل والدته المسماة "مينة.م" والبالغة قيد حياتها 62 سنة بعد أن رفضت منحه مبلغا ماليا، وجلس إلى جانب جثتها إلى غاية صباح اليوم الجمعة، قبل أن يصل خاله إلى عين المكان والذي صدم بعد أن شاهد بركة كبيرة من الدماء تحيط بشقيقته.



وأضاف المصدر ذاته بأن عون سلطة وفور توصله بإخبارية في الموضوع، سارع إلى إبلاغ المصالح الأمنية التي حلت على الفور بعين المكان وتم إيقاف مرتكب الجريمة، في حين تم نقل جثة الهالكة إلى مستودع الأموات بسيدي عثمان.



وأشار ذات المصدر إلى أن "جلال" المعروف بعدوانيته الكبيرة في حيه ولإدمانه قبل مدة لـ "القرقوبي"، حاول خلال التحقيق إنكار جريمته قبل أن يستسلم أمام محاصرته بالأسئلة ليعترف بالمنسوب إليه.



