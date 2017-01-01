نقابة السجون تجمد مختلف أنشطتها حتى إشعار آخر ﻿

أعلنت النقابة الوطنية للأطر المشتركة بالمندوبية السامية لإدارة السجون وإعادة الإدماج التابعة للذراع النقابية لحزب العدالة والتنمية'' الإتحاد الوطني للشغل''، اليوم الجمعة عن وقف جميع أنشطتها حتى

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أعلنت النقابة الوطنية للأطر المشتركة بالمندوبية السامية لإدارة السجون وإعادة الإدماج التابعة للذراع النقابية لحزب العدالة والتنمية" الإتحاد الوطني للشغل"، اليوم الجمعة عن وقف جميع أنشطتها حتى إشعار آخر.

وكشف بلاغ للنقابة الغير معترف بها من طرف المندوبية العامة للسجون، أن "قطاع السجون عرف في الآونة الأخيرة مجموعة من التطورات والأحداث المتتالية، والتي كان آخرها انتشار رسائل على مواقع التواصل الاجتماعي يجهل مصدرها، تدعو إلى سلوكات منافية للقانون بصفة عامة وللضوابط والمقتضيات الخاصة بقطاع السجون، والتي تم إقحام اسم نقابة أطر السجون فيها".

وإستنادا، لذات البلاغ، "فالنقابة الوطنية للأطر المشتركة بالمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج ممثلة في هياكلها ومنخرطيها غير مسؤولة عن تلك الرسائل ولا تمت لها بأي صلة، وهي منافية لمبادئها وقيمها الأخلاقية"، حيث أنه في خضم هذه التطورات الخطيرة التي يمكن أن تهدد أمن المؤسسات السجنية وسلامة موظفيها ونزلائها، وتغليبا للمصلحة العامة وتماشيا مع مبادئ وأهداف النقابة ولقطع الطريق على كل من سولت له نفسه ضرب استقرار القطاع والمس بسلامة وأمن المؤسسات السجنية وموظفيها ونزلائها، وبعد عقد مجموعة من الاجتماعات الاستثنائية التشاورية، تخبر نقابة أطر السجون جميع منخرطيها والرأي العام أنها قررت تجميد مختلف أنشطتها حتى إشعار آخر، وأنها بصدد تنزيل هذا القرار وآثاره القانونية خصوصا على المستوى الداخلي".

وتجدر الإشارة إلى أن المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، حذرت في وقت سابق النقابة من بعض السلوكات التي تتنافى مع الضوابط القانونية، محملة إياها المسؤولية كاملة، في بعض التدوينات الفايسبوكية التي تهدد أمن وسلامة المؤسسات السجنية.