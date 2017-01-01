الملك محمد السادس يؤدي صلاة الجمعة بمسجد ابراهيم الخليل بالدار البيضاء ﻿

أدى الملك محمد السادس، اليوم صلاة الجمعة، بمسجد ابراهيم الخليل بالدار البيضاء.

"شوف تيفي"+"و م ع"

أدى الملك محمد السادس، اليوم صلاة الجمعة، بمسجد ابراهيم الخليل بالدار البيضاء.

وحسب وكالة المغرب العربي للأنباء فإن الخطيب، استهل خطبة الجمعة بالتأكيد على أن الإسلام يقترح على الناس مفتاح الخير كله، ألا هو تهذيب النفوس وإصلاحها وتوجيهها إلى فطرتها الأولى التي فطرها الله عليها لتكون صالحة لغرس الفضائل، وهي الأخلاق التي تمثل الركن المعنوي لكل عمل يقوم به الإنسان سواء في مجال الأسرة أو المجتمع.

وذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم "كان أحسن الناس خلقا" جمع الله فيه ما تفرق من غيره من المحاسن وجميل الصفات، وصح عنه صلوات الله عليه انه قال "إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق".

وأشار الخطيب إلى أن الإسلام بنى مجتمعه على الأخلاق الفاضلة وبالأخلاق ساد المسلمون وبنوا حضارة عظيمة أخرجت الناس من الظلمات إلى النور، مبرزا أن الأخلاق تعتبر من أهم مرتكزات الشخصية الإسلامية ، والمسلم بدون أخلاق كالجسد بدون روح.

وسجل أن سلوكات المسلم مع نفسه وغيره، تنقسم إلى عدة جوانب ومنها خلقه مع ربه وذلك بالإيمان به والاعتراف له بكل الكمالات وشكره على ما انعم به وطاعته في الأوامر والنواهي وتصديقه في ما أخبر به والتسليم التام بأحكامه، وخلقه مع غيره وذلك بجملة من الأخلاق كالصدق والعدل والعفة والإحسان وحسن العشرة والمواساة وأداء الواجب والتعاون والجود والعفو.

وتبرز، سلوكات المسلم مع نفسه وغيره، يضيف الخطيب، في خلقه مع نفسه، كالصبر عند المصائب والحلم والأناة وإتقان العمل وعدم العجلة.

كما وردت في السنة، يردف الخطيب، العديد من الأحاديث في حسن الخلق منها ما رواه ابو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال "أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وخياركم خياركم لنسائهم".

وسجل الخطيب أن الأخلاق الإسلامية تتميز بجملة من الخصائص المتمثلة في موافقة الفطرة بمعنى أن مكارم الأخلاق في الإسلام فطرية وجدانية لا ينفر منها الناس ولا يشمئزون من التحلي بها. كما تتميز الأخلاق الإسلامية، يؤكد الخطيب، برقابة الضمير، حيث المسلم يشعر بالطمأنينة والراحة والرضى من أداء العمل الصالح ويحس بتقريع الضمير والغم والحزن إذا تصرف تصرفا شائنا وهذا ما يسمى برقابة الضمير في الشخصية الإسلامية، وبالمطابقة بين السلوك والقصد وذلك مصداقا لقول النبي الكريم " إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى". وأشار إلى أن الأخلاق في الإسلام تتميز كذلك، بارتباطها بالجزاء لقوله تعالى " من عمل صالحا من ذكر وأنثى وهو مومن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون".

واعتبر الخطيب أن الوسطية والاعتدال من خصائص الأخلاق الإسلامية، فهي وسط بين طرفي نقيض، فالحكمة وسط بين الخب والبله، والشجاعة وسط بين التهور والجبن، والعفة وسط بين الشره والخمود، والعدل وسط بين الغبن والتغابن. وأشار إلى أن الشخصية الإسلامية تتسم في الأخلاق بالاعتدال، منسجمة في ذلك مع المنهج الإسلامي في تربية الخلق وتكوين السلوك، لأن "المسلم السوي، ليس متهجما ولا متزمتا متشددا، ولا جامدا في كل المواقف، ولا عابثا لاهيا مازحا على الدوام، ولنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشخصيته، وتعامله مع أهل بيته، وأصحابه، والناس أجمعين خير مثال على وسطية الشخصية الإسلامية واعتدالها في مجال الأخلاق".

كما تتسم الشخصية الإسلامية في الأخلاق، يضيف الخطيب، بالإيجابية لأنها تسمو بنفسها نحو المكرمات، وتنأى عن كل ما يلوثها ويحط من قدرها، ومن الإيجابية البحث عن مصلحة الإنسان، وتحقيق المقصد الأسمى من الخلق، والحث على الفضائل والنهي عن الرذائل.

وفي الختام، ابتهل الخطيب، إلى الله عز وجل بأن ينصر الملك محمد السادس نصرا عزيزا يعز به الدين ويجمع به كلمة المسلمين، وبأن يقر عينه بولي عهده الأمير مولاي الحسن، ويشد عضده بالأمير مولاي رشيد ويحفظه في كافة أفراد أسرته الملكية الشريفة، كما تضرع إلى العلي القدير بأن يتغمد بواسع رحمته فقيدي العروبة والإسلام الملكين الراحلين محمد الخامس والحسن الثاني ويطيب ثراهما ويكرم مثواهما ويسكنهما فسيح جناته.