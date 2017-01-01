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مشا فيها.. توقيف شرطي اسباني فمليلية وها علاش

بتاريــخ : 20 يناير 2017 / 14:32 مشا فيها.. توقيف شرطي اسباني فمليلية وها علاش | حوادث و حقوق
مشا فيها.. توقيف شرطي اسباني فمليلية وها علاش
أوقعت الرشوة شرطيا اسبانيا في مدينة مليلية المحتلة، والذي يشتغل بنقطة العبور بني نصار، حيث كان يسهل دخول مهاجرين سريين للمدينة المذكورة.

شوف تيفي

أوقعت الرشوة شرطيا اسبانيا في مدينة مليلية المحتلة، والذي يشتغل بنقطة العبور بني نصار، حيث كان يسهل دخول مهاجرين سريين للمدينة المذكورة.

وجاء توقيف الشرطي حسب مصادر محلية، بعد مراسلة من جمعية حقوقية مغربية للسلطات الاسبانية، والتي كشفت أن الشرطي يسهل مرور مهاجرين سريين لدخول المدينة مقابل المال، حيث تأكدت الاتهامات بعد وقوف فريق أمني من مدريد للتحقيق في النازلة.

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شرطة مليلية رشوة مدريد

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