فضيحة من عيارٍ ثقيلٍ تعيشها البوليساريو.. فلوس المساعدات الدولية هرف عليهم مدير تلفزة الكيان الوهمي، وحالة احتقان كبرى بالمخيمات ﻿

تعيش جبهة البوليساريو خلال هذه الأيام، حالة من الاحتقان داخل مخيمات المحتجزين، بسبب طفو فضيحة من عيار ثقيل داخل دهاليزها السرية المطوقة بجدار من الصمت.. والفضيحة هنا، جاءت لتكشف للعالم مصير

شوف تيفي



تعيش جبهة البوليساريو خلال هذه الأيام، حالة من الاحتقان داخل مخيمات المحتجزين، بسبب طفو فضيحة من عيار ثقيل داخل دهاليزها السرية المطوقة بجدار من الصمت.. والفضيحة هنا، جاءت لتكشف للعالم مصير المساعدات الدولية التي تخطأ طريقها الطبيعية للمحتجزين، لتذهب مباشرة إلى جيوب وأرصدة المسؤولين عن التنظيم الانفصالي.. ففي تحقيق مطول، تناول "حمة المهدي"، رئيس تحرير ما يسمى "وكالة المغرب العربي للأنباء المستقلة"، لسان حال الكيان الوهمي، تحقيقا مطولا تناول فيه الاختلاسات المالية ومظاهر الفساد الذي ينخر أجهزة الدعاية الانفصالية، خاصة "التلفزة الصحراوية"، مُوجها سيلا من الاتهامات التي تمس بالذمة المالية لمدير التلفزة الانفصالي محمد سالم العبيد.

وبغض النظر عن تأثير هذه الفضيحة على المحتجزين لدى البوليساريو، يقول مصدر مطلع على ما يجري بداخل تندوف لـ"شوف تيفي"، أثار هذا التحقيق، حالة من الاحتقان والغليان في صفوف الذراع الإعلامي للبوليساريو، مُنذرا بانعكاسات سلبية على صورة الجبهة، سواء على المستوى الداخلي أو الخارجي، خاصة وأن الاتهامات التي وجهها رئيس تحرير الوكالة لمدير القطب التلفزي تنسب إليه سرقة الاعتمادات المالية المخصصة للبث الإعلامي، والتي هي مقتطعة من المساعدات المالية الدولية.. كما تتهمه باختلاس وتبديد المعدات والتجهيزات المعلوماتية والمكتبية، فضلا عن تحويل القناة إلى "بوق للدعاية والبروباغاندا" ضدا عن الانشغالات الرئيسية للمحتجزين بالمخيمات.

وحسب المصدر ذاته، فإن هذا الاحتقان، عرف بداية الأسبوع الجاري منعطفا خطيرا، بعدما تجاوز الصراع حدود التراشق بالتقارير الصحفية بين قطبي الذراع الإعلامي للجبهة، حمة المهدي ومحمد سالم العبيد. فقد نشر الموقع الإخباري "المصير نيوز" مقالات أكد فيها أن جهات نافذة في المخيمات سخرت "القضاء الانفصالي"، لوقف النزيف والتداعيات الخطيرة التي تسبب فيها التقرير الاستقصائي المذكور، الذي يتحدث عن فساد الدعاية الإعلامية للبوليساريو.

وكشف الموقع الإخباري المذكور، كيف تزايدت حدة النقاش العمومي حول موضوع الاختلاسات داخل الجبهة، وكيف تنامت توجسات ومخاوف الأوساط المحلية من رغبة بعض الجهات إسكات "الأصوات والأقلام الحرة"، التي تحاول فضح التلاعب بالمساعدات الدولية الموجهة للمحتجزين، وكشف مظاهر الفساد المستشري عند جميع المتحكمين في الدعاية الانفصالية.. وقد تعززت هذه المخاوف وفق المصدر ذاته، بعدما استدعى ممثل الادعاء (النيابة العامة) بمحكمة الجزاء محرر التقرير "حمة المهدي"، للمثول أمامه في جلسة يوم 15 يناير الجاري، وذلك لاستنطاقه على خلفية الشكاية التي سجلها في حقه مدير التلفزة محمد سالم العبيد الملاحق بشبهة الفساد.

ويضيف المصدر، أن دخول القضاء على خط هذه القضية، اعتبرته شرائح واسعة من المحتجزين حربا معلنة من القيادة الانفصالية ضد الأصوات "الحرة والفاضحة للفساد"، فيما اعتبرته أوساط أخرى انتصار فاضحا للوبيات "التهنتيت".. في إشارة إلى لوبي الفساد الذي يعيش على اختلاس المساعدات المالية، مطالبة بالتدافع الجماهيري لسكان المخيمات من أجل الاحتجاج، وكشف قلاع الفساد المؤسس والمستفحل داخل أجهزة البوليساريو، بما فيها ذراعه الإعلامي.

وكان من تداعيات تفجير هذه الفضيحة، حسب المصدر نفسه، ظهور دينامية كبيرة في حركة التدوينات على مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيقات "الإعلام البديل" عن إعلام الانفصاليين الرسمي، تميزت بتعليقات ساخطة تشجب الفساد في صفوف الذراع الإعلامي للجبهة، وتطالب بوقف سياسة انتهاك حقوق وحريات الأصوات المناوئة لقيادة البوليساريو.

وتأتي هذه "الفرشة" لإظهار مصير المساعدات الدولية، التي يعتقد المجتمع الدولي أنها تذهب إلى المحتجزين من أجل التخفيف من واقعهم البئيس المفروض عليهم من طرق قادة الرابوني، في حين تذهب مباشرة لأرصدة المتحكمين في رقاب العباد بتندوف.. ما فضيحة مدير "التلفزة الصحراوية" إلا شجرة تخفي غابة الاختلاسات التي حولت قادة الانفصال إلى مليارديرات، تتوزع أرصدتهم بين أوربا وأمريكا اللاتينية، بينما المعنيون بالمساعدات يعيشون البؤس في أعلى درجاته.. لكن، تقول كل المؤشرات، إن الفرج قريب جدا، حيث باتت نهاية البوليساريو مسألة وقت فحسب، خاصة بعد العودة القوية للمغرب إلى الاتحاد الإفريقي، الذي يعتبر المعقل الوحيد الذي يختبئ فيه الكيان الوهي.