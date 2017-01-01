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جمعية مدنية تؤكد مساندتها لأطفال وأرامل ضحايا ''إكديم إزيك'' وطنيا ودوليا

بتاريــخ : 20 يناير 2017 / 13:58 جمعية مدنية تؤكد مساندتها لأطفال وأرامل ضحايا إكديم إزيك وطنيا ودوليا | مجتمع
جمعية مدنية تؤكد مساندتها لأطفال وأرامل ضحايا ''إكديم إزيك'' وطنيا ودوليا
أكدت جمعية الريان لرعاية الأيتام والمعوزين والتنمية البشرية تضامنها مع كل عائلات ضحايا الأفعال الإجرامية لمخيم (اكديم إزيك) واستعدادها المساندة دعما لأطفال والأرامل وأزواج شهداء الواجب الوطني.

شوف تيفي

أكدت جمعية الريان لرعاية الأيتام والمعوزين والتنمية البشرية تضامنها مع كل عائلات ضحايا الأفعال الإجرامية لمخيم (اكديم إزيك) واستعدادها المساندة دعما لأطفال والأرامل وأزواج شهداء الواجب الوطني.

وأوضحت الجمعية ،في بلاغ، أنها، وهي تتابع أوضاع أرامل وأيتام أسر القوات العمومية ضحايا الأفعال الإجرامية لمخيم (اكديم إزيك) بضواحي مدينة العيون بالأقاليم الجنوبية للمملكة سنة 2010، تهنئ الأسر على إحداث إطار جمعوي يضم عائلات ا لضحاي امن أجل الدفاع عن قضيتهم وطنيا و جهويا ودوليا.

كما أن الجمعية استبشرت خيرا بنقض الحكم الصادر في حق المتهمين، مما سيمكن العائلات من الانتصاب طرفا مدنيا في هذه القضية أمام غرفة الجنايات لمحكمة الاستئناف بالرباط.

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جمعية الدفاع اطفال الأرامل اكديم ازيك العيون المغرب شوف تيفي

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