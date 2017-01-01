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فضيحة..عساس شدوه مع العشيقة ديالو في بْراكة بامنتانوت..وها شنو وقع ليهم

بتاريــخ : 20 يناير 2017 / 13:55 فضيحة..عساس شدوه مع العشيقة ديالو في بْراكة بامنتانوت..وها شنو وقع ليهم | حوادث و حقوق
فضيحة..عساس شدوه مع العشيقة ديالو في بْراكة بامنتانوت..وها شنو وقع ليهم
اهتزت امنتانونت، أمس الخميس، على وقع فضيحة أخلاقية من العيار الثقيل، أبطالها شخص متزوج وعشيقته، تم ضبطهما داخل ''براكة'' متلبسين بممارسة الجنس المحرم.

"شوف تيفي"

اهتزت امنتانونت، أمس الخميس، على وقع فضيحة أخلاقية من العيار الثقيل، أبطالها شخص متزوج وعشيقته، تم ضبطهما داخل "براكة" متلبسين بممارسة الجنس المحرم.

وحسب مصادر محلية في كشفها عن تفاصيل هذه الفضيحة، فإن الأمر يتعلق بحارس ورش بناء بامنتانونت ينحدر من مدينة آسفي، تم ضبطه متلبسا بممارسة الرذيلة مع عشيقته ليتم إبلاغ المصالح الأمنية التي حلت بعين المكان، وقامت بإيقافهما.

وأضافت المصادر ذاتها بأن المصالح الأمنية وبإشراف من النيابة العامة، قررت وضع الموقوفين تحت تدابير الحراسة النظرية بتهمة الخيانة الزوجية والمشاركة.

 

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المغرب شوف تيفي ورش بناء امنتانونت العشيقة متزوج

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