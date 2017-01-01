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مثير وبالفيديو..ها علاش عندنا البرد بزاف في المغرب هاذ الأيام وفي ليام الجاية

بتاريــخ : 20 يناير 2017 / 13:49 مثير وبالفيديو..ها علاش عندنا البرد بزاف في المغرب هاذ الأيام وفي ليام الجاية | مجتمع
مثير وبالفيديو..ها علاش عندنا البرد بزاف في المغرب هاذ الأيام وفي ليام الجاية
أكد الحسين يوعابد، رئيس مصلحة التواصل في مديرية الأرصاد الجوية، في تعليقه على موجة البرد والصقيع التي تعرفها مختلف المناطق بالمملكة المغربية، بأن الحالة الجوية عرفت تغييرا منذ زوال أول أمس

"شوف تيفي"

أكد الحسين يوعابد، رئيس مصلحة التواصل في مديرية الأرصاد الجوية، في تعليقه على موجة البرد والصقيع التي تعرفها مختلف المناطق بالمملكة المغربية، بأن الحالة الجوية عرفت تغييرا منذ زوال أول أمس الأربعاء، مشيرا إلى أن الانخفاض في درجات الحرارة بالمغرب وبدول شمال إفريقيا ناتج عن هبوط كثل هوائية باردة ورطبة قادمة من أوربا الشرقية.

وأوضح يوعابد بأن هذه الكتل الهوائية الباردة والرطبة، تسببت في وقوع زخات ثلجية وخاصة بالأطلس الكبير والمتوسط، وكذلك الهضاب العليا وبعض المناطق التي يبلغ ارتفاعها أكثر من 800 متر، مؤكدا في الوقت ذاته بأن المناطق الغربية والشمالية والوسطى في 24 ساعة الأخيرة،شهدت تساقطات مطرية، حيث بلغت 32 ملمتر بمدينة الحسمية، و11 بالقنيطرة، و6 بالرباط و3 مليمتر بالبيضاء.

وأكد يوعابد بأن موجة البرد ستستمر إلى غاية نهاية الأسبوع الجاري وبداية الأسبوع القادم، وستكون قوية في العديد من المناطق خاصة خلال الليل، حيث ستتراوح ما بين ناقص اثنين وناقص أربعة.

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المغرب شوف تيفي تساقطات ثلجية البرد الحسيمة القنيطرة الأطلس الكبير الرباط القينطرة

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