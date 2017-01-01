سار للمغاربة.. اكتشاف حقل غاز آخر بالمغرب يبدأ حفره في هذا التاريخ ﻿

أعلنت شركة ''سوند إينيرجي'' الانجليزية، عن اكتشاف حقول مهمة للغاز في نواحي فكيك، مضيفة أنها تنتظر حلول شهر فبراير المقبل كتاريخ للإعلان عن بدء حفر البئر الثالثة ''TE-8'' بحقل تندرارة قرب مدينة فيكيك شرق

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أعلنت شركة ''سوند إينيرجي'' الانجليزية، عن اكتشاف حقول مهمة للغاز في نواحي فكيك، مضيفة أنها تنتظر حلول شهر فبراير المقبل كتاريخ للإعلان عن بدء حفر البئر الثالثة "TE-8" بحقل تندرارة قرب مدينة فيكيك شرق المملكة، على بعد 12 كيلومترا من الشمال الشرقي للبئر الثاني "TE-7".

وجاء اكتشاف البئر الثالث، بعدما استمرت التجارب في البئر الثانية "TE-7" لمدد متواصلة، حيث تم التأكد خلالها من استمرار تدفق الغاز، إذا من المنتظر أن تصل احتياطات الغاز المرتقب حوالي 30 تريليون قدم مكعب.

وسبق للشركة البريطانية أن أعلنت في بيان لها، شهر غشت الماضي أن عمليات التنقيب التي تقوم بها في حقل تندرارة أسفرت عن اكتشاف تدفقات مستقرة للغاز بمعدل 0.5 مليون متر مكعب في اليوم.