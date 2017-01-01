 عاجل: ممثلة مشهورة تتعرض لمحاولة التصفية ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

فضيحة من عيارٍ ثقيلٍ تعيشها البوليساريو.. فلوس المساعدات الدولية هرف عليهم مدير تلفزة الكيان الوهمي، وحالة احتقان كبرى بالمخيمات | بوليتيك

فضيحة من عيارٍ ثقيلٍ تعيشها البوليساريو.. فلوس المساعدات الدولية هرف عليهم مدير تلفزة الكيان

جمعية مدنية تؤكد مساندتها لأطفال وأرامل ضحايا إكديم إزيك وطنيا ودوليا | مجتمع

جمعية مدنية تؤكد مساندتها لأطفال وأرامل ضحايا ''إكديم إزيك'' وطنيا ودوليا

فضيحة..عساس شدوه مع العشيقة ديالو في بْراكة بامنتانوت..وها شنو وقع ليهم | حوادث و حقوق

فضيحة..عساس شدوه مع العشيقة ديالو في بْراكة بامنتانوت..وها شنو وقع ليهم

مثير وبالفيديو..ها علاش عندنا البرد بزاف في المغرب هاذ الأيام وفي ليام الجاية | مجتمع

مثير وبالفيديو..ها علاش عندنا البرد بزاف في المغرب هاذ الأيام وفي ليام الجاية

سار للمغاربة.. اكتشاف حقل غاز آخر بالمغرب يبدأ حفره في هذا التاريخ | بوليتيك

سار للمغاربة.. اكتشاف حقل غاز آخر بالمغرب يبدأ حفره في هذا التاريخ

عاجل: ممثلة مشهورة تتعرض لمحاولة التصفية | ثقافة و فنون

عاجل: ممثلة مشهورة تتعرض لمحاولة التصفية

عاجل ...عضو بحزب العدالة والتنمية يتسبب في فقدان برلمانية لذراعها بتركيا | دولي

عاجل ...عضو بحزب العدالة والتنمية يتسبب في فقدان برلمانية لذراعها بتركيا

بالصورة.. الملك محمد السادس يزور بوستة أكبر حكماء حزب الاستقلال في المستشفى العسكري بالرباط | بوليتيك

بالصورة.. الملك محمد السادس يزور بوستة أكبر حكماء حزب الاستقلال في المستشفى العسكري بالرباط

عاجل..يا ربي السلامة: شابمقرقب يقتل والدته في البيضاء..وهذه هي التفاصيل الصادمة والخطيرة | حوادث و حقوق

عاجل..يا ربي السلامة: شاب''مقرقب'' يقتل والدته في البيضاء..وهذه هي التفاصيل الصادمة والخطيرة

انتهى زمن الكلام الفارغ.. وبدأ ''كلام المعقول''

عاجل: ممثلة مشهورة تتعرض لمحاولة التصفية

بتاريــخ : 20 يناير 2017 / 13:20 عاجل: ممثلة مشهورة تتعرض لمحاولة التصفية | ثقافة و فنون
عاجل: ممثلة مشهورة تتعرض لمحاولة التصفية
كشفت وسائل إعلام مصرية اليوم الجمعة، أن الممثلة أميرة نايف،تعرضت لمحاولة اغتيال على يد زوجها محمود البحيري، بعدما وصلت المشاكل الأسرية بينهما إلى طريق مسدود، أقامت على إثرها برفع قضية خلع.

شوف تيفي:

كشفت وسائل إعلام مصرية اليوم الجمعة، أن الممثلة أميرة نايف،تعرضت لمحاولة اغتيال على يد زوجها محمود البحيري، بعدما وصلت المشاكل الأسرية بينهما إلى طريق مسدود، أقامت على إثرها برفع قضية خلع.

و أضافت ذات المصادر، أن أميرة أبلغت أمن المجمع السكني الذي تقيم فيه بمدينة الشيخ زايد، بمنعه من الدخول، لمحاولته قتلها أكثر من مرة، قبل أن تبلغ السفارة الأردنية في القاهرة، التي أبدت دعمها الكامل لها، ورفعت بدورها ضد البحيري بلاغ اتهمته فيه بالتعدي على الفنانة والشروع في قتلها وحملت رقم 303 إداري قسم أول مدينة السادس من أكتوبر.

يذكر أن أميرة نايف تزوجت من محمود البحيري، منذ نحو العام، إلا أن الخلافات نشبت بينهما بعد 6 أشهر فقط من الزواج، ما دفعها لطلب الإنفصال في هدوء لكنه رفض وحاول اغتيالها أكثر من مرة .

إعلانات

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي المغرب محاولة اغتيال زوجها مشاكل

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

خاص.. النجم المصري يحيى الفخراني في المغرب وها علاش | ثقافة و فنون

خاص.. النجم المصري يحيى الفخراني في المغرب وها علاش

مثير.. حديدان مشا فيها وها أشنو دار وشحال كيتسناه ديال الحبس | ثقافة و فنون

مثير.. حديدان مشا فيها وها أشنو دار وشحال كيتسناه ديال الحبس

صورة لـحاتم ايدار رفقة شابة حسناء بباريس تشعل الفايسبوك | ثقافة و فنون

صورة لـ''حاتم ايدار'' رفقة شابة حسناء بباريس تشعل الفايسبوك

لطيفة رأفت معروضة لعرس المغربية إيمان الباني ومراد يلدريم وغادي تغني بالتركية | ثقافة و فنون

لطيفة رأفت معروضة لعرس المغربية إيمان الباني ومراد يلدريم وغادي تغني بالتركية

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

ها علاش عندنا البرد بزاف في المغرب هاذ الأيام وفي ليام الجاية | تسجيلات صوتية
منذ 25 دقيقة

ها علاش عندنا البرد بزاف في المغرب هاذ الأيام وفي ليام الجاية

بالفيديو..اضحك مع شفار مكلخ شفر بورطابل وهاشنو دار | نكتة اليوم

بالفيديو..اضحك مع شفار مكلخ شفر بورطابل وهاشنو دار

حزب الحركة الشعبية..دخولنا للحكومة جاء بشروط باش نوسعو دائرة الأحزاب ماشي باش نوزعو الغنائم | خارج البلاطو

حزب الحركة الشعبية..دخولنا للحكومة جاء بشروط باش نوسعو دائرة الأحزاب ماشي باش نوزعو الغنائم

الداودي لشوف تيفي:أملنا أن يكون رئيس مجلس النواب مفتاحٌ للخير | خارج البلاطو

الداودي لشوف تيفي:أملنا أن يكون رئيس مجلس النواب مفتاحٌ للخير

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

فضيحة من عيارٍ ثقيلٍ تعيشها البوليساريو.. فلوس المساعدات الدولية هرف عليهم مدير تلفزة الكيان الوهمي، وحالة احتقان كبرى بالمخيمات | بوليتيك
منذ 4 دقائق

فضيحة من عيارٍ ثقيلٍ تعيشها البوليساريو.. فلوس المساعدات الدولية هرف عليهم مدير تلفزة الكيان

جمعية مدنية تؤكد مساندتها لأطفال وأرامل ضحايا إكديم إزيك وطنيا ودوليا | مجتمع

جمعية مدنية تؤكد مساندتها لأطفال وأرامل ضحايا ''إكديم إزيك'' وطنيا ودوليا

فضيحة..عساس شدوه مع العشيقة ديالو في بْراكة بامنتانوت..وها شنو وقع ليهم | حوادث و حقوق

فضيحة..عساس شدوه مع العشيقة ديالو في بْراكة بامنتانوت..وها شنو وقع ليهم

مثير وبالفيديو..ها علاش عندنا البرد بزاف في المغرب هاذ الأيام وفي ليام الجاية | مجتمع

مثير وبالفيديو..ها علاش عندنا البرد بزاف في المغرب هاذ الأيام وفي ليام الجاية

﻿ ﻿
اليوم 12:41 GMT

عاجل..يا ربي السلامة: شاب''مقرقب'' يقتل والدته في البيضاء..وهذه هي التفاصيل الصادمة والخطيرة

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.