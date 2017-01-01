عاجل ...عضو بحزب العدالة والتنمية يتسبب في فقدان برلمانية لذراعها بتركيا ﻿

كشفت مواقع إعلامية تركية، عن إندلاع شجار حاد بالبرلمان التركي، بعد أن حاول نائب عن حزب العدالة والتنمية إنهاء احتجاج النائبة المستقلة ''أيلين نازلياكا''، التي أقدمت على تكبيل نفسها بالمنبر احتجاج

شوف تيفي

كشفت مواقع إعلامية تركية، عن إندلاع شجار حاد بالبرلمان التركي، بعد أن حاول نائب عن حزب العدالة والتنمية إنهاء احتجاج النائبة المستقلة "أيلين نازلياكا"، التي أقدمت على تكبيل نفسها بالمنبر احتجاج على إقرار الإصلاحات.

وأفاد "موقع سكاي نيوز" نقلا عن نواب من أحزاب أخرى إن إحدى النائبات فقدت ذراعها الاصطناعية خلال الشجار، مباشرة، بعد إقرار البرلمان التركي مساء الخميس، أربع مواد أخرى من الإصلاحات يقول المعارضون إنها خطوة نحو مزيد من الحكم السلطوي.

وباعتماد المواد الأربع، يكون البرلمان التركي قد أقر 11 مادة في الجولة الثانية من التصويت. ويتجه للموافقة على المواد السبع المتبقية والتصويت على مجموعة التعديلات بالكامل، ليلة اليوم الجمعة.