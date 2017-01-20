بالصورة.. الملك محمد السادس يزور بوستة أكبر حكماء حزب الاستقلال في المستشفى العسكري بالرباط ﻿

قام الملك محمد السادس، أمس الخميس، بزيارة محمد بوستة الأمين العام السابق لحزب الاستقلال ، بالمستشفى العسكري بالرباط، من أجل الاطمئنان على حالته الصحية، وذلك حسب ما كشف عنه موقع ''بانورابوست''.

"شوف تيفي"

قام الملك محمد السادس، أمس الخميس، بزيارة محمد بوستة الأمين العام السابق لحزب الاستقلال ، بالمستشفى العسكري بالرباط، من أجل الاطمئنان على حالته الصحية، وذلك حسب ما كشف عنه موقع "بانورابوست".

وأوضح الموقع ذاته بأن زيارة الملك محمد السادس لـ "بوستة" الذي يعتبر من بين حكماء حزب الميزان، أثرت في أسرة هذا الأخير الذي يتواجد بالمستشفى العسكري للحصول على الرعاية الطبية.

تجدر الإشارة إلى أن محمد بوستة البالغ من العمر 94 سنة، شغل منصب وزير الخارجية في عهد الملك الراحل الحسن الثاني، كما شغل منصب الأمين العام لحزب الاستقلال.