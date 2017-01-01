عاجل..يا ربي السلامة: شاب''مقرقب'' يقتل والدته في البيضاء..وهذه هي التفاصيل الصادمة والخطيرة ﻿

علمت ''شوف تيفي'' بأن حي السلامة 1 بمدينة الدار البيضاء، اهتز اليوم الجمعة، على وقع جريمة مروعة، بطلها شخص أقدم على قتل والدته.

"شوف تيفي"

علمت "شوف تيفي" بأن حي السلامة 1 بمدينة الدار البيضاء، اهتز اليوم الجمعة، على وقع جريمة مروعة، بطلها شخص أقدم على قتل والدته.

وحسب مصدر "شوف تيفي" في كشفه عن تفاصيل الواقعة فإن مرتكب الجريمة الذي كان مدمن أقراص مهلوسة ما تسبب في إصابته بمرض نفسي، دخل في نقاش حاد من والدته التي رفضت منحه مبلغا ماليا، ليقوم بتوجيه طعنة خطيرة لها على مستوى العنق لتسقط غارقة في بحر من الدماء.

وأضاف المصدر ذاته بأن الشاب الذي كان في حالة هيجان حاول الفرار، ما جعل أبناء الحي وجيرانه يسيطرون عليه ويشلون حركته قبل تسليمه للمصالح الأمنية، بينما تم نقل والدته إلى مستشفى سيدي عثمان الذي لفظت به أنفاسها الأخيرة.