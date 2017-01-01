 30 شخصا في عداد المفقودين في فندق إيطالي دفن تحت انهيار جليدي ﻿
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30 شخصا في عداد المفقودين في فندق إيطالي دفن تحت انهيار جليدي

بتاريــخ : 20 يناير 2017 / 12:38 30 شخصا في عداد المفقودين في فندق إيطالي دفن تحت انهيار جليدي | دولي
30 شخصا في عداد المفقودين في فندق إيطالي دفن تحت انهيار جليدي
قامت فرق الإنقاذ طيلة الليلة الماضية بالبحث وسط الثلوج الكثيفة والأنقاض عن نحو 30 مفقودا كانوا يقيمون في فندق جبلي فاخر في إيطاليا عندما حدث انهيار جليدي قبل نحو يومين.

شوف تيفي:

قامت فرق الإنقاذ طيلة الليلة الماضية بالبحث وسط الثلوج الكثيفة والأنقاض عن نحو 30 مفقودا كانوا يقيمون في فندق جبلي فاخر في إيطاليا عندما حدث انهيار جليدي قبل نحو يومين.

وأكد مسؤولون العثور على جثتين، بينما ذكرت وسائل إعلام إيطالية أنه تم العثور على جثتين أخريين خلال الليل. ولم ينج حتى الآن سوى رجلان كانا خارج الفندق عندما حدث الانهيار الجليدي، في حين تتضاءل الآمال في العثور على ناجين.

وضربت العاصفة الثلجية الفندق بوسط إيطاليا في وقت متأخر أول أمس الأربعاء بعد ساعات من تسجيل أربعة زلازل زادت قوتها عن خمس درجات مئوية هزت المنطقة.

وقال مسؤولون في فرقة الإطفاء والسلطات المحلية إن أكثر من 30 شخصا، بينهم أربعة أطفال، كانوا في المبنى عندما وقع الانهيار الجليدي ليحول معظمه إلى أنقاض.

وقال لوكا كاري المتحدث باسم فرقة الإطفاء، في تصريحات نقلتها وسائل الإعلام المحلية اليوم الجمعة "ما زلنا نبحث ونواصل الحفر".

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