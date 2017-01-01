 فيديو جد مؤلم وممنوع على أصحاب القلوب الضعيفة: شوفو كيفاش تم الاعتداء على فتاة في المغرب..وها شنو دارو البوليس ﻿
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فيديو جد مؤلم وممنوع على أصحاب القلوب الضعيفة: شوفو كيفاش تم الاعتداء على فتاة في المغرب..وها شنو دارو البوليس

بتاريــخ : 20 يناير 2017 / 12:35 فيديو جد مؤلم وممنوع على أصحاب القلوب الضعيفة: شوفو كيفاش تم الاعتداء على فتاة في المغرب..وها شنو دارو البوليس | حوادث و حقوق
فيديو جد مؤلم وممنوع على أصحاب القلوب الضعيفة: شوفو كيفاش تم الاعتداء على فتاة في المغرب..وها شنو دارو البوليس
تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مؤلم، ظهرت خلاله فتاة وهي تصرخ وتبكي عقب تعرضها لاعتداء على مستوى الوجه من طرف أحد الأشخاص.

"شوف تيفي"

 تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مؤلم، ظهرت خلاله فتاة وهي تصرخ وتبكي عقب تعرضها لاعتداء على مستوى الوجه من طرف أحد الأشخاص.

ويُظهر هذا الفيديو اللحظات المؤلمة التي أعقبت الاعتداء، والتي تمكن خلالها رجال الشرطة من إيقاف الشاب المتورط في القيام بهذه الجريمة.

وعبر المغاربة المتفاعلون في موقع التواصل الاجتماعي الفايسبوك عن تأثرهم الكبير وغضبهم بسبب بروز العديد من حالات الاعتداء على أبرياء بالشارع العام على يد خارجين عن القانون.

 

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المغرب شوف تيفي الشرطة مستوى الوجه موقع التواصل الاجتماعي

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