بعد رفض الرئيس التنحي...هروب أربعة وزراء بحكومة غامبيا نحو السينغال ﻿

فر أربعة وزراء في حكومة غامبيا من البلاد بعد تقديم استقالتهم، مفاقمين بذلك متاعب الرئيس يحيى جامع، الذي يتولى المنصب منذ 1994، ويرفض التنحي رغم مجيء الانتخابات الأخيرة برئيس جديد.

شوف تيفي



فر أربعة وزراء في حكومة غامبيا من البلاد بعد تقديم استقالتهم، مفاقمين بذلك متاعب الرئيس يحيى جامع، الذي يتولى المنصب منذ 1994، ويرفض التنحي رغم مجيء الانتخابات الأخيرة برئيس جديد.

وهرب الوزراء بعد يومين من تعهد الرجل الذي هزم جامع في الانتخابات الرئاسية التي أجريت في دجنبرالماضي، بتولي السلطة رغم رفض الرئيس المنتهية ولايته الرحيل.

وذكر مسؤول سياسي لم يجر ذكر اسمه، بالعاصمة، إن وزراء الخارجية والمالية والتجارة والبيئة استقالوا، وفق ما نقلت "الأسوشيتد برس"، حيث كان وزير الإعلام الغامبي قد غادر البلاد إلى منفى في السنغال، في وقت سابق.

ووعد الرئيس المنتخب "أداما بارو"، بالمضي قدما في مراسيم تنصيبه، بالرغم من قول جامع إنه لابد من انتظار حكم المحكمة العليا في المسألة، الأمر الذي قد يستغرق عدة أشهر.

وأشارت "سكاي ميوز عربية" أن المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا "إكواس" لديها قوة تقف على أهبة الاستعداد لتدخل عسكري محتمل في حال رفض جامع أن يتنحى.