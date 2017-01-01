 إعتقال قاصر مغربي رمى بألمانية من القطار ﻿
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إعتقال قاصر مغربي رمى بألمانية من القطار

بتاريــخ : 20 يناير 2017 / 12:24 إعتقال قاصر مغربي رمى بألمانية من القطار | دولي
إعتقال قاصر مغربي رمى بألمانية من القطار
تداولت مواقع دولية نقلا عن تقارير إعلامية، بإعتقال مغربي يبلغ من العمر 16 سنة، بعد رميه لسيدة ألمانية من القطار بعد محاولته سرقة محفظتها اليدوية.

شوف تيفي.. وكالات

تداولت مواقع دولية نقلا عن تقارير إعلامية، بإعتقال مغربي يبلغ من العمر 16 سنة، بعد رميه لسيدة ألمانية من القطار بعد محاولته سرقة محفظتها اليدوية.

وأفادت ذات المصادر، أن حراس الأمن الخاص بمحطة القطارات بمدينة هامبورغ، تدخلوا لتوقيف قاصر من جنسية مغربية رمى بسيدة تبلغ من العمر 34 سنة من القطار بعد محاولته سرقة محفظتها اليدوية، حيث انه من حسن الحظ ان القطارات كانت متوقفة.

وحسب ذات المصادر، فالسلطات الألمانية تمكنت من تحديد هوية المغربي وتوقيفه في إنحاء بمدينة هامبورغ بعد هروبه من محطة القطارات مستعينة بكاميرات المراقبة المتواجدة في المحطة.

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