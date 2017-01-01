 مثير.. البرلمان الألماني يعتبر الحشيش دواء ويسمح للألمانيين باستخدامه..وها علاش ﻿
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مثير.. البرلمان الألماني يعتبر الحشيش دواء ويسمح للألمانيين باستخدامه..وها علاش

بتاريــخ : 20 يناير 2017 / 11:21 مثير.. البرلمان الألماني يعتبر الحشيش دواء ويسمح للألمانيين باستخدامه..وها علاش | دولي
مثير.. البرلمان الألماني يعتبر الحشيش دواء ويسمح للألمانيين باستخدامه..وها علاش
أعلن البرلمان الألماني بالإجماع، أمس الخميس، عن السماح لبعض المرضى بتناول مخدر الحشيش، باعتباره وصفة طبية فقط، وسيبدأ بتطبيق هذا القانون في مارس المقبل، وذلك حسب ما كشف عنه موقع ''سكاي نيوز''.

"شوف تيفي"

أعلن البرلمان الألماني بالإجماع، أمس الخميس، عن السماح لبعض المرضى بتناول مخدر الحشيش، باعتباره وصفة طبية فقط، وسيبدأ بتطبيق هذا القانون في مارس المقبل، وذلك حسب ما كشف عنه موقع "سكاي نيوز".

وأوضح المصدر ذاته بأن وزير الصحة الألماني هيرمان غروهي ، أكد أن هذه الخطوة لا تعني تقنين الماريخوانا لأغراض غير طبية قائلا "يجب العناية بالأفراد الذين يعانون من أمراض خطيرة بأفضل طريقة ممكنة".

ويضيف ذات المصدر بأن مشروع القانون الجديد، يسمح للنظام الصحي بتمويل وصفات الحشيش للمرضى إذا كانت تلك هي الوسيلة الوحيدة لمساعدتهم، وسيتم تلبية طلبات الراغبين بالحشيش من خلال الماريخوانا المستوردة ، حتى يبدأ برنامج زراعة القنب الهندي في ألمانيا.

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مثير.. البرلمان الألماني يعتبر الحشيش دواء ويسمح للألمانيين باستخدامه..وها علاش

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اليوم 10:03 GMT

عاجل وبالفيديو..سيناريو نيس وبرلين يتكرر: عملية دهس في ملبورن بأستراليا..وهذه هي حصيلة القتلى

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