مثير.. البرلمان الألماني يعتبر الحشيش دواء ويسمح للألمانيين باستخدامه..وها علاش ﻿

"شوف تيفي"
أعلن البرلمان الألماني بالإجماع، أمس الخميس، عن السماح لبعض المرضى بتناول مخدر الحشيش، باعتباره وصفة طبية فقط، وسيبدأ بتطبيق هذا القانون في مارس المقبل، وذلك حسب ما كشف عنه موقع "سكاي نيوز".
وأوضح المصدر ذاته بأن وزير الصحة الألماني هيرمان غروهي ، أكد أن هذه الخطوة لا تعني تقنين الماريخوانا لأغراض غير طبية قائلا "يجب العناية بالأفراد الذين يعانون من أمراض خطيرة بأفضل طريقة ممكنة".
ويضيف ذات المصدر بأن مشروع القانون الجديد، يسمح للنظام الصحي بتمويل وصفات الحشيش للمرضى إذا كانت تلك هي الوسيلة الوحيدة لمساعدتهم، وسيتم تلبية طلبات الراغبين بالحشيش من خلال الماريخوانا المستوردة ، حتى يبدأ برنامج زراعة القنب الهندي في ألمانيا.
كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.