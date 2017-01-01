عاجل.. غارة عن طريق الخطأ بنيجيريا تنهي حياة 90 شخصا ﻿

"شوف تيفي"
كشفت منظمة "أطباء بلا حدود"، اليوم الجمعة، عن مقتل العشرات، جراء قصف الجيش النيجيري عن طريق الخطأ مخيما للنازحين الفارين من ممارسات جماعة بوكو حرام في شمال شرق البلاد.
وحسب مجموعة من الوكالات الإخبارية، فإن المنظمة المذكورة، أعلنت عن مقتل 90 شخصا، بعد أن ألقت طائرة تابعة للجيش النيجيري، قنبلتين في وسط مدينة ران التي تستقبل آلاف النازحين.
وأوضحت المصادر ذاتها بأن قتلى الغارة هم لاجئون وعاملون محليون في منظمة أطباء بلا حدود والصليب الأحمر.
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