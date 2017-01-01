هام للمغاربة..تساقطات مطرية وثلجية ودرجات الحرارة ستصل لناقص 8 في هذه المناطق من المملكة اليوم الجمعة ﻿

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، اليوم الجمعة، أن يبقى الطقس باردا إلى جد بارد شمال البلاد، لا سيما بالمرتفعات والجنوب الشرقي والمناطق الداخلية للمملكة، مع نزول تساقطات ثلجية محليا مهمة فوق

"شوف تيفي"

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، اليوم الجمعة، أن يبقى الطقس باردا إلى جد بارد شمال البلاد، لا سيما بالمرتفعات والجنوب الشرقي والمناطق الداخلية للمملكة، مع نزول تساقطات ثلجية محليا مهمة فوق قمم مرتفعات الريف والأطلس المتوسط والكبير وكذا المنطقة الشرقية، التي يتعدى علوها 1000م.

ويرتقب أيضا تساقط أمطار أو زخات مطرية محلية بكل من مرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط والسايس وهضاب الفوسفاط ووالماس، وشمال المنطقة الشرقية، والسواحل المتوسطية والريف والسواحل الأطلسية وشمال آسفي ومنطقة طنجة واللوكوس والسهول الشمالية المتواجدة غرب الأطلس. عدا ذلك ستكون السماء قليلة السحب إلى غائمة جزئيا بباقي جهات المملكة.

وستهب الرياح معتدلة من القطاع الشمالي بالمنطقة الشرقية، وضعيفة إلى معتدلة من القطاع الشمالي كذلك بالأقاليم الجنوبية ومن القطاع الغربي إلى شمالية غربية على العموم بباقي الأرجاء . وستتأرجح درجات الحرارة الدنيا ما بين ناقص 08 وناقص 01 درجة بالمرتفعات والهضاب العليا الشرقية، وما بين ناقص 01 و04 درجات بالجنوب الشرقي وشمال المنطقة الشرقية والسايس وهضاب الفوسفاط ووالماس، وما بين 04 و09 درجات بالساحل المتوسطي ومنطقة طنجة واللوكوس والغرب والشياضمة ودكالة وعبدة وسوس والشاوية وهضاب الفوسفاط ووالماس وسهول تادلة والرحامنة وتانسيفت والشمال الشرقي للأقاليم الجنوبية، وستكون ما بين 09 و14 درجة بالسواحل الأطلسية والمتبقي من الأقاليم الجنوبية.

وستتراوح درجات الحرارة العليا ما بين ناقص 04 و02 درجات بمرتفعات الأطلس والهضاب العليا الشرقية، وما بين 02 و07 درجة بالريف وشمال المنطقة الشرقية وهضاب والماس، وما بين 07 و12 درجة بالواجهة المتوسطية، والسايس وهضاب الفوسفاط ووالماس وداخل الشاوية وسهول تادلة والرحامنة وتانسيفت وبالجنوب الشرقي، وما بين 12 و17 درجة بسهول المحيط الأطلسي ومنطقة سوس، وستكون ما بين 17 و23 درجة بالأقاليم الجنوبية. وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان إلى هائج بالبوغاز، وقليل الهيجان إلى هائج ما بين طنجة والرباط، وهائجا بباقي السواحل.