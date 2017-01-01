عاجل وبالفيديو..سيناريو نيس وبرلين يتكرر: عملية دهس في ملبورن بأستراليا..وهذه هي حصيلة القتلى ﻿

كشفت وكالة ''رويترز '' البريطانية قبل قليل أن الشرطة الأسترالية، قالت إن ثلاثة أشخاص لقوا حتفهم وأصيب أكثر من 15 من الضحايا اليوم الجمعة بعدما دهس رجل بسيارته عددا من المشاة عمدا في وسط مدينة ملبورن

"شوف تيفي"

كشفت وكالة "رويترز " البريطانية قبل قليل أن الشرطة الأسترالية، قالت إن ثلاثة أشخاص لقوا حتفهم وأصيب أكثر من 15 من الضحايا اليوم الجمعة بعدما دهس رجل بسيارته عددا من المشاة عمدا في وسط مدينة ملبورن مشيرة إلى أن الحادث الذي وقع وقت الظهر ليس إرهابيا.

وأوضحت الوكالة بأن الشرطة، تمكنت في النهاية من اعتراض السيارة وأصابت سائقها البالغ من العمر 26 عاما بالرصاص في ذراعه قبل أن يخرجه رجال الشرطة منها ويعتقلونه.

وأوضاف المصدر ذاته بأن الشاب لديه تاريخ من العنف الأسري وهو مطلوب في هجوم بسلاح أبيض ارتكبه في وقت سابق من اليوم، وكان يقود السيارة بطريقة غير طبيعية وتلاحقه سيارات الشرطة قبل أن يقتحم سوقا تجاريا لا يسمح بمرور السيارات فيه ويصدم المارة عمدا.