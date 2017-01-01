عاجل وبالفيديو..سيناريو نيس وبرلين يتكرر: عملية دهس في ملبورن بأستراليا..وهذه هي حصيلة القتلى ﻿

"شوف تيفي"
كشفت وكالة "رويترز " البريطانية قبل قليل أن الشرطة الأسترالية، قالت إن ثلاثة أشخاص لقوا حتفهم وأصيب أكثر من 15 من الضحايا اليوم الجمعة بعدما دهس رجل بسيارته عددا من المشاة عمدا في وسط مدينة ملبورن مشيرة إلى أن الحادث الذي وقع وقت الظهر ليس إرهابيا.
وأوضحت الوكالة بأن الشرطة، تمكنت في النهاية من اعتراض السيارة وأصابت سائقها البالغ من العمر 26 عاما بالرصاص في ذراعه قبل أن يخرجه رجال الشرطة منها ويعتقلونه.
وأوضاف المصدر ذاته بأن الشاب لديه تاريخ من العنف الأسري وهو مطلوب في هجوم بسلاح أبيض ارتكبه في وقت سابق من اليوم، وكان يقود السيارة بطريقة غير طبيعية وتلاحقه سيارات الشرطة قبل أن يقتحم سوقا تجاريا لا يسمح بمرور السيارات فيه ويصدم المارة عمدا.
كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.