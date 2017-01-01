خاص.. النجم المصري يحيى الفخراني في المغرب وها علاش ﻿

من المنتظر أن يحل النجم الكبير يحيى الفخراني بالمغرب رفقة فرقته المسرحية بالمغرب، من أجل تقديم مسرحيتهم الجديدة في المغرب وغالبا ستبدأ من المسرح الوطني محمد الخامس بالرباط.

شوف تيفي: عبداللطيف السكارجي

من المنتظر أن يحل النجم الكبير يحيى الفخراني بالمغرب رفقة فرقته المسرحية بالمغرب، من أجل تقديم مسرحيتهم الجديدة في المغرب وغالبا ستبدأ من المسرح الوطني محمد الخامس بالرباط.

وكشف مصدر جيد الاطلاع أن الممثل المصري الفخراني سيأتي للمغرب في غضون الأيام القادمة من أجل تقديم مسرحيته الشهيرة التي عرفت نجاحا كبيرا في جولتها بمصر بعنوان "ليلة من ألف ليلة"، والتي يشاركه فيها البطولة المسرحية كل من لطفي لبيب، هبة مجدي، سلمى غريب، والمطرب محمد محسن، موسيقى وألحان أحمد صدقي، ديكور محمد الغرباوي، أزياء نعيمة العجمي، تنفيذ موسيقى يحيى الموجي، واستعراضات مجدي صابر، وإخراج محسن حلمي.

وحسب مصادر مصرية فإن إجمالي إيراد العرض المسرحي "ليلة من ألف ليلة" في القاهرة والإسكندرية بلغ 7 ملايين جنيه، حيث تدور أحداثها حول "شحاذ" يدعى "شحاتة" لديه ابنة اسمها "نجفة" يتم اختطاف زوجته، وبعد عدة سنوات يقابل الرجل الذي اختطف زوجته ويصير بينهما ثأر.

جدير بالذكر أن أكبر النجوم العرب الذي قدموا مسرحياتهم في المغرب وعرفت نجاحا كبيرا، كان الفنان الكوميدي عادل إمام الذي قدم تقريبا كل مسرحياته في الرباط والدار البيضاء، كان آخرها مسرحية "بودي كارد".



