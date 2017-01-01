 خاص.. النجم المصري يحيى الفخراني في المغرب وها علاش ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

خاص.. النجم المصري يحيى الفخراني في المغرب وها علاش | ثقافة و فنون

خاص.. النجم المصري يحيى الفخراني في المغرب وها علاش

طائرة مروحية اسبانية طاحت في الناظور وها أشنو وقع ليها | حوادث و حقوق

طائرة مروحية اسبانية طاحت في الناظور وها أشنو وقع ليها

شركة نرويجية تكذب افتراءات البوليساريو وهذه هي التفاصيل | بوليتيك

شركة نرويجية تكذب افتراءات البوليساريو وهذه هي التفاصيل

صندوق الضمان الاجتماعي يفتح النار على هذه الشركات وها علاش | مجتمع

صندوق الضمان الاجتماعي يفتح النار على هذه الشركات وها علاش

انقلاب عربة وعلى متنها تلاميذ متوجهين للمدرسة وها أشنو وقع ليهم | حوادث و حقوق

انقلاب عربة وعلى متنها تلاميذ متوجهين للمدرسة وها أشنو وقع ليهم

اعتقال مغاربة رونوها فالطاليان وها كيفاش | حوادث و حقوق

اعتقال مغاربة رونوها فالطاليان وها كيفاش

مشاو فيها... مشرملين روعوا مدينة مكناس وها أشنو وقع ليهم | حوادث و حقوق

مشاو فيها... مشرملين روعوا مدينة مكناس وها أشنو وقع ليهم

فيديو رائع .. توأم صيني أعطتهم والدتهما لعائلتين امريكيتين منفصلتين وبعد سنوات اكتشفت إحدى العائلات ان لابنتهم بالتبني توأم فقرروا البحث وملاقاتهما في احد البرامج الامريكية.. شاهد ردة فعل الفتاتين‎ | منوعات

فيديو رائع .. توأم صيني أعطتهم والدتهما لعائلتين امريكيتين منفصلتين وبعد سنوات اكتشفت إحدى

عاجل:ارتفاع عدد ضحايا التفجير الانتحاري في مالي إلى 77 قتيلا | دولي

عاجل:ارتفاع عدد ضحايا التفجير الانتحاري في مالي إلى 77 قتيلا

انتهى زمن الكلام الفارغ.. وبدأ ''كلام المعقول''

خاص.. النجم المصري يحيى الفخراني في المغرب وها علاش

بتاريــخ : 20 يناير 2017 / 04:35 خاص.. النجم المصري يحيى الفخراني في المغرب وها علاش | ثقافة و فنون
خاص.. النجم المصري يحيى الفخراني في المغرب وها علاش
من المنتظر أن يحل النجم الكبير يحيى الفخراني بالمغرب رفقة فرقته المسرحية بالمغرب، من أجل تقديم مسرحيتهم الجديدة في المغرب وغالبا ستبدأ من المسرح الوطني محمد الخامس بالرباط.

شوف تيفي: عبداللطيف السكارجي

من المنتظر أن يحل النجم الكبير يحيى الفخراني بالمغرب رفقة فرقته المسرحية بالمغرب، من أجل تقديم مسرحيتهم الجديدة في المغرب وغالبا ستبدأ من المسرح الوطني محمد الخامس بالرباط.

وكشف مصدر جيد الاطلاع أن الممثل المصري الفخراني سيأتي للمغرب في غضون الأيام القادمة من أجل تقديم مسرحيته الشهيرة التي عرفت نجاحا كبيرا في جولتها بمصر بعنوان "ليلة من ألف ليلة"، والتي يشاركه فيها البطولة المسرحية كل من لطفي لبيب، هبة مجدي، سلمى غريب، والمطرب محمد محسن، موسيقى وألحان أحمد صدقي، ديكور محمد الغرباوي، أزياء نعيمة العجمي، تنفيذ موسيقى يحيى الموجي، واستعراضات مجدي صابر، وإخراج محسن حلمي.

وحسب مصادر مصرية فإن إجمالي إيراد العرض المسرحي "ليلة من ألف ليلة" في القاهرة والإسكندرية بلغ 7 ملايين جنيه، حيث تدور أحداثها حول "شحاذ" يدعى "شحاتة" لديه ابنة اسمها "نجفة" يتم اختطاف زوجته، وبعد عدة سنوات يقابل الرجل الذي اختطف زوجته ويصير بينهما ثأر.

جدير بالذكر أن أكبر النجوم العرب الذي قدموا مسرحياتهم في المغرب وعرفت نجاحا كبيرا، كان الفنان الكوميدي عادل إمام الذي قدم تقريبا كل مسرحياته في الرباط والدار البيضاء، كان آخرها مسرحية "بودي كارد".

إعلانات

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

يحيى الفخراني عادل إمام مسرح المغرب مصر

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

مثير.. حديدان مشا فيها وها أشنو دار وشحال كيتسناه ديال الحبس | ثقافة و فنون

مثير.. حديدان مشا فيها وها أشنو دار وشحال كيتسناه ديال الحبس

صورة لـحاتم ايدار رفقة شابة حسناء بباريس تشعل الفايسبوك | ثقافة و فنون

صورة لـ''حاتم ايدار'' رفقة شابة حسناء بباريس تشعل الفايسبوك

لطيفة رأفت معروضة لعرس المغربية إيمان الباني ومراد يلدريم وغادي تغني بالتركية | ثقافة و فنون

لطيفة رأفت معروضة لعرس المغربية إيمان الباني ومراد يلدريم وغادي تغني بالتركية

الفنان عبد الله الداودي يوضح ما جرى في سهرة باريس ليلة رأس السنة بالملهى الذي كان متواجدا فيه سعد لمجرد قبل اعتقاله | ثقافة و فنون

الفنان عبد الله الداودي يوضح ما جرى في سهرة باريس ليلة رأس السنة بالملهى الذي كان متواجدا فيه سعد لمجرد قبل اعتقاله

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

أحوال الطقس: 20 يناير 2017 | الطقس
منذ 4 ساعات

أحوال الطقس: 20 يناير 2017

أشنو قال زهرك اليوم: 20 يناير 2017 | أشنو قال زهرك اليوم

أشنو قال زهرك اليوم: 20 يناير 2017

شوف الصحافة: بنكيران يلعب اخر أوراقه‎ | شوف الصحافة

شوف الصحافة: بنكيران يلعب اخر أوراقه‎

شقيقة الشابة هدى التي قُتلت بحي الولفا بالدار البيضاء..الشمكار لي قتل ليل ختي ديما كيهددنا و كنمشيو نديكلاريو بيه ومَكِشدوهش | خارج البلاطو

شقيقة الشابة هدى التي قُتلت بحي الولفا بالدار البيضاء..الشمكار لي قتل ليل ختي ديما كيهددنا و كنمشيو نديكلاريو بيه ومَكِشدوهش

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

خاص.. النجم المصري يحيى الفخراني في المغرب وها علاش | ثقافة و فنون
منذ 39 دقيقة

خاص.. النجم المصري يحيى الفخراني في المغرب وها علاش

طائرة مروحية اسبانية طاحت في الناظور وها أشنو وقع ليها | حوادث و حقوق

طائرة مروحية اسبانية طاحت في الناظور وها أشنو وقع ليها

شركة نرويجية تكذب افتراءات البوليساريو وهذه هي التفاصيل | بوليتيك

شركة نرويجية تكذب افتراءات البوليساريو وهذه هي التفاصيل

صندوق الضمان الاجتماعي يفتح النار على هذه الشركات وها علاش | مجتمع

صندوق الضمان الاجتماعي يفتح النار على هذه الشركات وها علاش

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.