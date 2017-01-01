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طائرة مروحية اسبانية طاحت في الناظور وها أشنو وقع ليها

بتاريــخ : 20 يناير 2017 / 04:33 طائرة مروحية اسبانية طاحت في الناظور وها أشنو وقع ليها | حوادث و حقوق
طائرة مروحية اسبانية طاحت في الناظور وها أشنو وقع ليها
سقطت زوال اليوم الخميس مروحية تابعة للحرس المدني الاسباني، وذلك بجماعة بني شيكر قرب دوار الزاوية حسب ما أوردته قبل قليل مصادر محلية.

شوف تيفي

سقطت زوال اليوم الخميس مروحية تابعة للحرس المدني الاسباني، وذلك بجماعة بني شيكر قرب دوار الزاوية حسب ما أوردته قبل قليل مصادر محلية.

وكشف المصدر ذاته أن سوء الأحوال الجوية ساهم بشكل كبير في سقوط الطائرة الاسبانية التي كانت تحلق على الحدود مع مدينة مليلية المحتلة، حيث اعتادت التحليق في المكان نفسه، إلا أن هذه المرة تحطمت فوق أرض الدوار.

 

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الناظور طائرة دوار اسبانيا

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