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شركة نرويجية تكذب افتراءات البوليساريو وهذه هي التفاصيل

بتاريــخ : 20 يناير 2017 / 04:31 شركة نرويجية تكذب افتراءات البوليساريو وهذه هي التفاصيل | بوليتيك
شركة نرويجية تكذب افتراءات البوليساريو وهذه هي التفاصيل
نفت شركة نرويجية للنقل البحري زوال اليوم الخميس ما تم زعمه من طرف عصابات البوليساريو، وذلك بعد أن دعت الأخيرة الاتحاد الأوربي والسلطات الفرنسية إلى مصادرة الشحنة المتجهة إلى فرنسا على متن الناقلة

شوف تيفي

نفت شركة نرويجية للنقل البحري زوال اليوم الخميس ما تم زعمه من طرف عصابات البوليساريو، وذلك بعد أن دعت الأخيرة الاتحاد الأوربي والسلطات الفرنسية إلى مصادرة الشحنة المتجهة إلى فرنسا على متن الناقلة "كي باي" التي ترفع علم جبل طارق، لأنها توقفت في ميناء مدينة العيون في الخامس من يناير الجاري.

وكشفت مصادر إعلامية فرنسية أن جبهة "البوليساريو" قالت إن توقف الناقلة في العيون جعل شحنتها غير قانونية لأنها انتهكت حكما أصدرته محكمة العدل الأوروبية الشهر الماضي بأن اتفاقين تجاريين بين الاتحاد والمغرب لا يشملان الصحراء.

وأضافت المصادر ذاتها أن شركة "سي تانك تشارترنج" موضوع القضية والتي تحمل ناقلتها شحنة من زيت السمك، إنها تصرفت في نطاق الإرشادات التي حددتها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية للتصريف المسؤول للأعمال، وأضافت أنها تعتبر الأنشطة التي اتخذت قانونية بموجب القانون الدولي.

هذا ولم يصدر أي رد من المفوضية الأوربية ببروكسيل أو وزارة الخارجية المغربية بخصوص هذا الموضوع، حيث من المنتظر أن تصل الناقلة يوم غذ الجمعة لميناء فيكامب بفرنسا.

 

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النرويج المغرب شحنة سمك فرنسا

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