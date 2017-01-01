صندوق الضمان الاجتماعي يفتح النار على هذه الشركات وها علاش ﻿

يخوض الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي حربا وجها لوجه مع الشركات التي لم تصرح بأجرائها لسنوات عديدة، وذلك بدءا من 1969 إلى غاية 2005، حيث تقرر فتح ملفات هذه الشركات من أجل مطالبتها بأداء ما في ذمتها

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يخوض الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي حربا وجها لوجه مع الشركات التي لم تصرح بأجرائها لسنوات عديدة، وذلك بدءا من 1969 إلى غاية 2005، حيث تقرر فتح ملفات هذه الشركات من أجل مطالبتها بأداء ما في ذمتها للصندوق.

وكشف مصدر جيد الاطلاع أن الصندوق ينوي استرجاع ما يقارب 32 مليار سنتيم، من مجموع الشركات الملزمة بأداء ما بذمتها للصندوق.

جدير بالذكر أن بنكيران قد خلق جدلا كبيرا بسبب قانون التقاعد، الذي تمت هندسته من أجل إنقاذ الصندوق المذكور كمال قال رئيس الحكومة، حيث ارتفعت أصوات أخرى في الوقت نفسه مكذبة سبب هندسة القانون وقالت إن الصندوق لا يعاني لا عجزا ولا يحزنون.



