انقلاب عربة وعلى متنها تلاميذ متوجهين للمدرسة وها أشنو وقع ليهم ﻿

فاجعة حقيقية أن تتوصل بخبر وفاة أحد فلذات كبدك غرقا، وهو الشيء الذي تلقاه أحد الأسر بالفقيه بنصالح زوال اليوم الخميس بعد أن انقلبت عربة يجرها حصان بأحد القناطر بالمنطقة ذاتها، والتي كانت تقل سبع

شوف تيفي

فاجعة حقيقية أن تتوصل بخبر وفاة أحد فلذات كبدك غرقا، وهو الشيء الذي تلقاه أحد الأسر بالفقيه بنصالح زوال اليوم الخميس بعد أن انقلبت عربة يجرها حصان بأحد القناطر بالمنطقة ذاتها، والتي كانت تقل سبع تلاميذ وتلميذات في طريقهم للمدرسة.

وحسب مصادر محلية، فقد توفي تلميذ غرقا على الفور عمره 6 سنوات، وأصيبت تلميذة أخرى بجروح وجرى نقلها عبر سيارة إسعاف إلى مستشفى الفقيه بن صالح، فيما نجا 5 تلاميذ آخرين، وصاحب العربة.

وأضافت المصادر ذاتها أن العربة حاولت التوقف للسماح لأحد السيارات بالمرور إلا أن الحصان رجع للوراء مما جعل العربة تسقط ويسقط معها من كانوا على متنها.