اعتقال مغاربة رونوها فالطاليان وها كيفاش ﻿

المغاربة فين ما مشاو يخليو بلاصتهم متورخة، وآخر ما اقترفه هؤلاء، في إيطاليا بعد أن ألقت مصالح الأمن الإيطالي القبض على مغربيين تخصصوا في سرقة السيارات وتفكيكها.

شوف تيفي

المغاربة فين ما مشاو يخليو بلاصتهم متورخة، وآخر ما اقترفه هؤلاء، في إيطاليا بعد أن ألقت مصالح الأمن الإيطالي القبض على مغربيين تخصصوا في سرقة السيارات وتفكيكها.

وكشفت وسائل إعلام إيطالية أن الأمن حجز مجموعة من ألواح الترقيم خاصة بسيارات تم الإبلاغ عن سرقتها، فيما حجزت خمس سيارات كانت في طريقها للتفكيك.

ومن المنتظر أن يحال المغربيين على أنظار العدالة بعد استكمال تفاصيل التحقيق معهما من أجل معرفة حيثيات التخطيط الجهنمي الذي مارساه بدون أي خطأ يذكر، سوى غلق محل ورشة تابع لهم نهارا وفتحه بالليل مما أثار حفيظة السلطات الإيطالية التي راقبته قبل أن تعتقل المغربيين متلبسين بتفكيك السيارات داخله.