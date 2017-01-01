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مشاو فيها... مشرملين روعوا مدينة مكناس وها أشنو وقع ليهم

بتاريــخ : 20 يناير 2017 / 01:44 مشاو فيها... مشرملين روعوا مدينة مكناس وها أشنو وقع ليهم | حوادث و حقوق
مشاو فيها... مشرملين روعوا مدينة مكناس وها أشنو وقع ليهم
أوقفت المصالح الأمنية بمدينة مكناس زوال اليوم الخميس، مشرملين روعوا إحدى الشوارع بالمدينة، حيث ألحقوا أضرارا جسيمة بمجموعة من السيارات المركونة بالمكان.

شوف تيفي

أوقفت المصالح الأمنية بمدينة مكناس زوال اليوم الخميس، مشرملين روعوا إحدى الشوارع بالمدينة، حيث ألحقوا أضرارا جسيمة بمجموعة من السيارات المركونة بالمكان.

وكشفت مصادر مطلعة أن الأمن حل بعين المكان لمعاينة الحادث، حيث أوقف المشرملين بصعوبة، بعد أن قاوما المصالح الأمنية بسلاحهم الأبيض، الذي استعملاه للنيل من السيارات التي تضررت بفعل هذا الهجوم، حيث كانا الموقوفين في حالة تخدير متقدمة.

هذا وقد علم من نفس المصادر أن الشخصين الموقوفين أحيلا على الحراسة النظرية، في انتظار عرضهم على النيابة العامة.

 

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