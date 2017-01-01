 عاجل:ارتفاع عدد ضحايا التفجير الانتحاري في مالي إلى 77 قتيلا ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

اعتقال مغاربة رونوها فالطاليان وها كيفاش | حوادث و حقوق

اعتقال مغاربة رونوها فالطاليان وها كيفاش

مشاو فيها... مشرملين روعوا مدينة مكناس وها أشنو وقع ليهم | حوادث و حقوق

مشاو فيها... مشرملين روعوا مدينة مكناس وها أشنو وقع ليهم

فيديو رائع .. توأم صيني أعطتهم والدتهما لعائلتين امريكيتين منفصلتين وبعد سنوات اكتشفت إحدى العائلات ان لابنتهم بالتبني توأم فقرروا البحث وملاقاتهما في احد البرامج الامريكية.. شاهد ردة فعل الفتاتين‎ | منوعات

فيديو رائع .. توأم صيني أعطتهم والدتهما لعائلتين امريكيتين منفصلتين وبعد سنوات اكتشفت إحدى

عاجل:ارتفاع عدد ضحايا التفجير الانتحاري في مالي إلى 77 قتيلا | دولي

عاجل:ارتفاع عدد ضحايا التفجير الانتحاري في مالي إلى 77 قتيلا

مثير.. حديدان مشا فيها وها أشنو دار وشحال كيتسناه ديال الحبس | ثقافة و فنون

مثير.. حديدان مشا فيها وها أشنو دار وشحال كيتسناه ديال الحبس

مقتل 30 شخصا في انهيار فندق وهذه هي التفاصيل | دولي

مقتل 30 شخصا في انهيار فندق وهذه هي التفاصيل

مثير.. 2017 دخلات مباركة مسعودة على مول الفايسبوك وها علاش | نت 2.0

مثير.. 2017 دخلات مباركة مسعودة على مول الفايسبوك وها علاش

فيديو مثير..شاب دار الروينة وبغا ينتاحر في الرباط وها كيفاش شدوه البوليس | حوادث و حقوق

فيديو مثير..شاب دار الروينة وبغا ينتاحر في الرباط وها كيفاش شدوه البوليس

المجلس الدستوري يجرد نائبا من عضوية البرلمان بسبب التجارة في المخدرات | بوليتيك

المجلس الدستوري يجرد نائبا من عضوية البرلمان بسبب التجارة في المخدرات

انتهى زمن الكلام الفارغ.. وبدأ ''كلام المعقول''

عاجل:ارتفاع عدد ضحايا التفجير الانتحاري في مالي إلى 77 قتيلا

بتاريــخ : 20 يناير 2017 / 01:00 عاجل:ارتفاع عدد ضحايا التفجير الانتحاري في مالي إلى 77 قتيلا | دولي
عاجل:ارتفاع عدد ضحايا التفجير الانتحاري في مالي إلى 77 قتيلا
ارتفع عدد قتلى الهجوم الانتحاري الذي استهدف، أمس الأربعاء، معسكرا للجيش في مدينة ''غاو'' شمال شرق مالي، إلى 77 شخصا.

شوف تيفي:

ارتفع عدد قتلى الهجوم الانتحاري الذي استهدف، أمس الأربعاء، معسكرا للجيش في مدينة "غاو" شمال شرق مالي، إلى 77 شخصا.

وذكرت مصادر عسكرية، في تصريحات اليوم الخميس، أن عدد ضحايا الهجوم الانتحاري الذي استهدف معسكر للجماعات الموالية للحكومة في باماكو بواسطة سيارات مفخخة، ارتفع ليبلغ 77 قتيلا، بعد أن تم الإعلان في وقت سابق عن سقوط 42 قتيلا و115 جريحا في العملية.

وأشارت المصادر ذاتها إلى أن عدد القتلى يبقى مرشحا للارتفاع نظرا لخطورة الإصابات التي تعرض لها الجنود، ووجود بعضهم في حالات صحية حرجة.

وأعلن تنظيم "المرابطون" المرتبط بتنظيم "القاعدة" عن تبنيه لعملية التفجير.

إعلانات

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

عاجل:ارتفاع عدد ضحايا التفجير الانتحاري في مالي إلى 77 قتيلا

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

مقتل 30 شخصا في انهيار فندق وهذه هي التفاصيل | دولي

مقتل 30 شخصا في انهيار فندق وهذه هي التفاصيل

يا ربي السلامة..سيناريو الهجوم على ملهى ليلي باسطنبول يتكرر: تلميذ يطلق الرصاص على زملائه ومعلمته في القسم..وهذا عدد القتلى والتفاصيل المروعة+فيديو صادم | دولي

يا ربي السلامة..سيناريو الهجوم على ملهى ليلي باسطنبول يتكرر: تلميذ يطلق الرصاص على زملائه ومعلمته في القسم..وهذا عدد القتلى والتفاصيل المروعة+فيديو صادم

أسطول من الشرطة والجيش للبحث عن طفلة مغربية وهاكيفاش غبرات | دولي

أسطول من الشرطة والجيش للبحث عن طفلة مغربية وهاكيفاش غبرات

بعد سرقتها أكثر من مرة... كيم كارديشيان تجسد دور سينمائي تسرق فيه وها كيفاش | دولي

بعد سرقتها أكثر من مرة... كيم كارديشيان تجسد دور سينمائي تسرق فيه وها كيفاش

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

أحوال الطقس: 20 يناير 2017 | الطقس
منذ 32 دقيقة

أحوال الطقس: 20 يناير 2017

أشنو قال زهرك اليوم: 20 يناير 2017 | أشنو قال زهرك اليوم

أشنو قال زهرك اليوم: 20 يناير 2017

شوف الصحافة: بنكيران يلعب اخر أوراقه‎ | شوف الصحافة

شوف الصحافة: بنكيران يلعب اخر أوراقه‎

شقيقة الشابة هدى التي قُتلت بحي الولفا بالدار البيضاء..الشمكار لي قتل ليل ختي ديما كيهددنا و كنمشيو نديكلاريو بيه ومَكِشدوهش | خارج البلاطو

شقيقة الشابة هدى التي قُتلت بحي الولفا بالدار البيضاء..الشمكار لي قتل ليل ختي ديما كيهددنا و كنمشيو نديكلاريو بيه ومَكِشدوهش

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

اعتقال مغاربة رونوها فالطاليان وها كيفاش | حوادث و حقوق
منذ 25 دقيقة

اعتقال مغاربة رونوها فالطاليان وها كيفاش

مشاو فيها... مشرملين روعوا مدينة مكناس وها أشنو وقع ليهم | حوادث و حقوق

مشاو فيها... مشرملين روعوا مدينة مكناس وها أشنو وقع ليهم

فيديو رائع .. توأم صيني أعطتهم والدتهما لعائلتين امريكيتين منفصلتين وبعد سنوات اكتشفت إحدى العائلات ان لابنتهم بالتبني توأم فقرروا البحث وملاقاتهما في احد البرامج الامريكية.. شاهد ردة فعل الفتاتين‎ | منوعات

فيديو رائع .. توأم صيني أعطتهم والدتهما لعائلتين امريكيتين منفصلتين وبعد سنوات اكتشفت إحدى

عاجل:ارتفاع عدد ضحايا التفجير الانتحاري في مالي إلى 77 قتيلا | دولي

عاجل:ارتفاع عدد ضحايا التفجير الانتحاري في مالي إلى 77 قتيلا

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.