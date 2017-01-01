عاجل:ارتفاع عدد ضحايا التفجير الانتحاري في مالي إلى 77 قتيلا ﻿

ارتفع عدد قتلى الهجوم الانتحاري الذي استهدف، أمس الأربعاء، معسكرا للجيش في مدينة ''غاو'' شمال شرق مالي، إلى 77 شخصا.

شوف تيفي:

ارتفع عدد قتلى الهجوم الانتحاري الذي استهدف، أمس الأربعاء، معسكرا للجيش في مدينة "غاو" شمال شرق مالي، إلى 77 شخصا.

وذكرت مصادر عسكرية، في تصريحات اليوم الخميس، أن عدد ضحايا الهجوم الانتحاري الذي استهدف معسكر للجماعات الموالية للحكومة في باماكو بواسطة سيارات مفخخة، ارتفع ليبلغ 77 قتيلا، بعد أن تم الإعلان في وقت سابق عن سقوط 42 قتيلا و115 جريحا في العملية.

وأشارت المصادر ذاتها إلى أن عدد القتلى يبقى مرشحا للارتفاع نظرا لخطورة الإصابات التي تعرض لها الجنود، ووجود بعضهم في حالات صحية حرجة.

وأعلن تنظيم "المرابطون" المرتبط بتنظيم "القاعدة" عن تبنيه لعملية التفجير.