مثير.. حديدان مشا فيها وها أشنو دار وشحال كيتسناه ديال الحبس ﻿

أغلقت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة مكناس ملف ''حديدان'' الذي نفذ هجوما ليليا على أفراد عائلة بضاية عوا بإفران، حيث أسفر الهجوم عن مقتل شخص واحد، وإصابة باقي أفراد الأسرة بجروح خطيرة.

شوف تيفي

أغلقت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة مكناس ملف "حديدان" الذي نفذ هجوما ليليا على أفراد عائلة بضاية عوا بإفران، حيث أسفر الهجوم عن مقتل شخص واحد، وإصابة باقي أفراد الأسرة بجروح خطيرة.

وبذلك أيدت غرفة الجنايات الحكم الابتدائي في حق المتهم بثلاثين سنة سجنا نافذا، وبأداء غرامة قدرها 24 مليون سنتيم، لفائدة المطالبين بالحق المدني، حيث توبع المتهم بتكوين عصابة إجرامية والهجوم على مسكن الغير، والقتل العمد بواسطة السلاح الأبيض والسرقة الموصوفة.، وذلك بعد أن تمكن "حديدان" وشركاؤه، من سرقة مبلغ مالي كان بحوزة الضحية وقدره 160 ألف درهم.