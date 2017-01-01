مقتل 30 شخصا في انهيار فندق وهذه هي التفاصيل ﻿

قتل ما لا يقل عن 30 شخصا في فندق بإيطاليا، وذلك نتيجة انهيار ثلجي في منتجع تزلج بمنطقة جبلية وسط إيطاليا، بعد سلسلة هزات أرضية، حسب ما أعلنت عنه وسائل إعلام إيطالية اليوم الخميس.

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قتل ما لا يقل عن 30 شخصا في فندق بإيطاليا، وذلك نتيجة انهيار ثلجي في منتجع تزلج بمنطقة جبلية وسط إيطاليا، بعد سلسلة هزات أرضية، حسب ما أعلنت عنه وسائل إعلام إيطالية اليوم الخميس.

وكشفت المصادر ذاتها أنه قد تم العثور على بعض القتلى داخل فندق "ريجوبيانو" في بلدة فاريندولا في جبل جران ساسو بمنطقة أبروتسو بوسط البلاد، حيث تم انتشال شخصين، في حين أن ثلاثين شخصا كانوا في الفندق، الغير بعيد من المنطقة التي ضربتها الهزات الأرضية قبل ساعات من انهيار الفندق المذكور.

وأضافت نفس المصادر أنسوء الأحوال الجوية حال دون وصول فرق الإغاثة إلى عين المكان، حيث أن أوائل المسعفين تمكنوا من بلوغ الموقع بالتزلج إليه، في حين أن القسم الأكبر من فرق الإغاثة لم يصل بعد.