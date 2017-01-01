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مثير.. 2017 دخلات مباركة مسعودة على مول الفايسبوك وها علاش

بتاريــخ : 19 يناير 2017 / 23:58 مثير.. 2017 دخلات مباركة مسعودة على مول الفايسبوك وها علاش | نت 2.0
مثير.. 2017 دخلات مباركة مسعودة على مول الفايسبوك وها علاش
يبدو أن بداية السنة الجديدة مباركة مسعودة على مول الفايسبوك، بحيث ارتفعت أرباح مارك زوكربيرغ، مؤسس موقع التواصل الاجتماعي ''فايسبوك'' بـ نحو 5 ملايين دولار، خلال أول أسبوعين من عام 2017.

شوف تيفي

يبدو أن بداية السنة الجديدة مباركة مسعودة على مول الفايسبوك، بحيث ارتفعت أرباح مارك زوكربيرغ، مؤسس موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك" بـ نحو 5 ملايين دولار، خلال أول أسبوعين من عام 2017.

وكشفت تقارير إعلامية أن سهم شركة فايسبوك التي يملك منها زوكربارغ 410 مليون سهم، وصلت إلى مستوى قياسي خلال مطلع السنة الجارية ببلوغها 53.8 مليار دولار، وذلك ابتداء من ثالث يناير إلى الثالث عشر منه، حيث أصبح زوكربارغ خامس أغنى شخص في العالم، بعد بيل غيتس ووارن بافيت وجيف بيزوس وأمانسيو أورتيغا حسب ما ذكرته صحيفة "ذي صن" البريطانية.

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فايسبوك مارك ثروة

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