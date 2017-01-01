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فيديو مثير..شاب دار الروينة وبغا ينتاحر في الرباط وها كيفاش شدوه البوليس

بتاريــخ : 19 يناير 2017 / 23:48 فيديو مثير..شاب دار الروينة وبغا ينتاحر في الرباط وها كيفاش شدوه البوليس | حوادث و حقوق
فيديو مثير..شاب دار الروينة وبغا ينتاحر في الرباط وها كيفاش شدوه البوليس
نشرت العديد من الصفحات الفايسبوكية، اليوم الخميس، مقطع فيديو مثير، ظهر خلاله شخص وهو يقوم بالعربدة مهددا بالانتحار.

"شوف تيفي"

نشرت العديد من الصفحات الفايسبوكية، اليوم الخميس، مقطع فيديو مثير، ظهر خلاله شخص وهو يقوم بالعربدة مهددا بالانتحار.

ويظهر الفيديو الذي تبلغ مدته حوالي 15 ثانية، المعني بالأمر وهو يهدد بالانتحار وسط تجمع العشرات من المواطنين، قبل أن يقوم شخص بمباغتته وإسقاطه من أعلى المكان الذي كان به، ما مكن المصالح الأمنية من اعتقاله.

وحسب متداولي هذا الفيديو فإن تفاصيله، وقعت أمس الأربعاء، بمنطقة المدينة القديمة الموجودة على مستوى العاصمة الإدارية مدينة الرباط.

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