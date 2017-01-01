يا ربي السلامة..سيناريو الهجوم على ملهى ليلي باسطنبول يتكرر: تلميذ يطلق الرصاص على زملائه ومعلمته في القسم..وهذا عدد القتلى والتفاصيل المروعة+فيديو صادم ﻿

فيدييو جد مؤلم، هز مواقع التواصل الاجتماعي، نشره موقع ''روسيا اليوم''، ظهر خلاله تلميذ بأحد المدارس في المكسيك وهو يطلق النار بواسطة مسدس على معلمته وزملائه، ما أسفر عن مقتل اثنين منهم.

"شوف تيفي"

فيدييو جد مؤلم، هز مواقع التواصل الاجتماعي، نشره موقع "روسيا اليوم"، ظهر خلاله تلميذ بأحد المدارس في المكسيك وهو يطلق النار بواسطة مسدس على معلمته وزملائه، ما أسفر عن مقتل اثنين منهم.

وأوضح الموقع ذاته نقلا عن وسائل إعلام مكسيكية، بأن أطوار الواقعة، حدثت في مدرسة Colegio Americano del Noreste الموجودة بمدينة مونتيري في ولاية نويفو ليون المكسيكية، حيث قام تلميذ يبلغ من العمر 15 عاما يدرس في القسم التاسع بإطلاق النار على معلمته وزملائه.

وأضاف ذات المصدر بأن التلميذ دخل إلى الصف، وأخرج مسدسا وأطق النار على رأس المعلمة، ثم على زملائه، قبل أن يطلق النار على نفسه، وبحصوص مرتكب هذا الهجوم فقد تم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاجات الضرورية، وفور تماثله للشفاء تم نقله إلى مستشفى الأمراض العقلية للتأكد من سلامة صحته العقلية.