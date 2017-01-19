أسطول من الشرطة والجيش للبحث عن طفلة مغربية وهاكيفاش غبرات ﻿

تحرك أسطول كبير يضم الشرطة الهولندية والجيش للبحث عن طفلة مغربية اختفت في ظروف غامضة، في مدينة أوتريخت بهولندا، حسبما كشفت عنه مصادر إعلامية هولندية.

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تحرك أسطول كبير يضم الشرطة الهولندية والجيش للبحث عن طفلة مغربية اختفت في ظروف غامضة، في مدينة أوتريخت بهولندا، حسبما كشفت عنه مصادر إعلامية هولندية.

وأضافت المصادر ذاتها أن الطفلة المغربية تبلغ من العمر ثلاثة عشر سنة، واسمها "إكرام" اختفت بإحدى الغابات بالقرب من محطة القطار حيث استعانت الشرطة بفرق الجيش والخيول والكلاب والطائرات العمودية للوصول إليها دون جدوى.

ولم يظهر للطفلة أثر، حيث لم تتمكن فرق التعقب من الحصول على شيء سوى العثور على حقيبة ظهر ودراجة هوائية يعودان لـ"إكرام".