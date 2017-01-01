بعد سرقتها أكثر من مرة... كيم كارديشيان تجسد دور سينمائي تسرق فيه وها كيفاش ﻿

يبدو أن السرقات التي تعرضت لها نجمة تلفزيون الواقع الشهيرة كيم كارديشيان ستفتح لها أبواب نجومية السينما العالمية الهوليودية، من خلال مشاركتها في فيلم أمريكي ضخم، رفقة ثلة من الممثلين السينمائيين

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يبدو أن السرقات التي تعرضت لها نجمة تلفزيون الواقع الشهيرة كيم كارديشيان ستفتح لها أبواب نجومية السينما العالمية الهوليودية، من خلال مشاركتها في فيلم أمريكي ضخم، رفقة ثلة من الممثلين السينمائيين الكبار.

وكشفت "بي بي سي" الأمريكية أن كيم ستشارك في فيلم سينمائي سيتم عرضه خلال يونيو 2018، حيث يتجلى دورها في دور سيدة ستتعرض للسرقة، وستشاركها في هذا الدور أختها كيندال جينير، والتي ستشارك معها في أحداث الفيلم الذي من المرتقب أن يفتح لكارديشيان بابا آخرا في حياتها العملية.

وكشف المصدر ذاته أن واقعة سرقة كيم الشهيرة بأسبوع الموضة بباريس كان وراء اختيار إدارة الفيلم لنجمة تلفزيون الواقع كيم، لدور مماثل في هذا الفيلم.