امحند العنصر ''لشوف تيفي''...الحكومة سترى النور قريبا لأن حزب الاتحاد الاشتراكي على أبواب الأغلبية ﻿

نفى الأمين العام لحزب الحركة الشعبية امحند العنصر، قيادته لأي مبادرة جديدة لتسريع تشكيل الحكومة، تقتضي بالضغط على رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران لقبول مشاركة حزب الإتحاد الإشتراكي في الأغلبية

شوف تيفي

نفى الأمين العام لحزب الحركة الشعبية امحند العنصر، قيادته لأي مبادرة جديدة لتسريع تشكيل الحكومة، تقتضي بالضغط على رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران لقبول مشاركة حزب الإتحاد الإشتراكي في الأغلبية الحكومية المقبلة.

وكشف امحند العنصر في تصريح خاص "لشوف تيفي" أنه سبق وأن عرض وطالب رئيس الحكومة المعين عبد الإله بن كيران، ضم حزب الإتحاد الإشتراكي إلى المشاورات الحكومية بهدف تشكيل أغلبية مريحة وموسعة بالبرلمان، لكن خلافا سابقا وقع حول الموضوع بين الأحزاب المعنية بتشكيل الحكومة وعبد الإله بن كيران.

وأفاد امحند العنصر أن إنتخاب القيادي بحزب الإتحاد الإشتراكي الحبيب المالكي رئيسا لمجلس النواب، ربما سيسهل دخول الإتحاد الإشتراكي للحكومة المقبلة، لأن حزب الوردة اليوم يوجد في الأغلبية أو على الأقل في بابها بعد حصوله على رئاسة البرلمان، لكن هناك منظور آخر يطالب حزب الوردة بإعلان المساندة النقدية ويكتفي بالمنصب البرلماني.

وأضاف امحند العنصر أنه ليس مع المنظور الذي يقضي بإبعاد تواجد الإتحاد الإشتراكي في الحكومة المقبلة، وهذه النقطة بالذات أين توقفت مفاوضات تشكيل الحكومة الثانية برئاسة حزب العدالة والتنمية.

وقال امحند العنصر أنه متيقن من تشكيل الحكومة في الوقت القريب، نظرا لقدرة رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران وكفاءته التي أبان عنها في مواقف متعددة، لكن تواجد حزب الإتحاد الإشتراكي في الأغلبية من عدمه يبقى أمرا مفتوحا ولايمكن الجزم بحدوثه يقول العنصر.