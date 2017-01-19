عاجل ومؤلم.. الشاب المغربي ''موسى'' الذي يعاني بسبب السرطان فارق الحياة ﻿

"شوف تيفي"
علمت "شوف تيفي" أن الشاب موسى بن الزين ابن مدينة أكادير المصاب بمرض السرطان،قد فارق الحياة قبل قليل بمدينة تارودانت.
وكانت "شوف تيفي" قد نشرت على حسابها الخاص بالفايسبوك وعلى موقعها الإلكتروني قبل أيام، التفاصيل الكاملة بخصوص حالة "موسى" المؤلمة، وطالبت أصحاب القلوب الرحيمة بالتدخل وإنقاذ حياته وإخراجه من محنته التي انتهت للأسف بوفاته.
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