 عاجل ومؤلم.. الشاب المغربي ''موسى'' الذي يعاني بسبب السرطان فارق الحياة ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

امحند العنصر لشوف تيفي...الحكومة سترى النور قريبا لأن حزب الاتحاد الاشتراكي على أبواب الأغلبية | بوليتيك

امحند العنصر ''لشوف تيفي''...الحكومة سترى النور قريبا لأن حزب الاتحاد الاشتراكي على أبواب الأغلبية

عاجل ومؤلم.. الشاب المغربي موسى الذي يعاني بسبب السرطان فارق الحياة | مجتمع

عاجل ومؤلم.. الشاب المغربي ''موسى'' الذي يعاني بسبب السرطان فارق الحياة

يا ربي السلامة..شمعة تقتل سيدة بخنيفرة.. وها كيفاش | حوادث و حقوق

يا ربي السلامة..شمعة تقتل سيدة بخنيفرة.. وها كيفاش

حصري.. الملك محمد السادس يؤدي صلاة الجمعة غدا بالدار البيضاء | بوليتيك

حصري.. الملك محمد السادس يؤدي صلاة الجمعة غدا بالدار البيضاء

عاجل وبالفيديو..هذا هو مصير المشرملين اللذين هز فيديو اعتدائهما على شاب وفتاة في طنجة مواقع التواصل الاجتماعي | حوادث و حقوق

عاجل وبالفيديو..هذا هو مصير المشرملين اللذين هز فيديو اعتدائهما على شاب وفتاة في طنجة مواقع

هاذ شي بزاف وكثر: مشرملين هازين جنوية كريساو شاب في طنجة+فيديو | حوادث و حقوق

هاذ شي بزاف وكثر: مشرملين هازين جنوية كريساو شاب في طنجة+فيديو

مديرية الحموشي تكشف الأسباب الحقيقية لإعفاء مسؤول أمني من مهامه بمدينة أكادير | بوليتيك

مديرية الحموشي تكشف الأسباب الحقيقية لإعفاء مسؤول أمني من مهامه بمدينة أكادير

مباشر و بالصور..حادثة سير مروعة على مشارف القنيطرة و هذه هي التفاصيل | حوادث و حقوق

مباشر و بالصور..حادثة سير مروعة على مشارف القنيطرة و هذه هي التفاصيل

خاص.. ساكنة مدينة أكادير تدفع ضريبة صراع حزبي بين البام والبيجيدي | بوليتيك

خاص.. ساكنة مدينة أكادير تدفع ضريبة صراع حزبي بين ''البام'' و''البيجيدي''

انتهى زمن الكلام الفارغ.. وبدأ ''كلام المعقول''

عاجل ومؤلم.. الشاب المغربي ''موسى'' الذي يعاني بسبب السرطان فارق الحياة

بتاريــخ : 19 يناير 2017 / 21:31 عاجل ومؤلم.. الشاب المغربي موسى الذي يعاني بسبب السرطان فارق الحياة | مجتمع
عاجل ومؤلم.. الشاب المغربي ''موسى'' الذي يعاني بسبب السرطان فارق الحياة
علمت ''شوف تيفي'' أن الشاب موسى بن الزين ابن مدينة أكادير المصاب بمرض السرطان،قد فارق الحياة قبل قليل بمدينة تارودانت.

"شوف تيفي"

علمت "شوف تيفي" أن الشاب موسى بن الزين ابن مدينة أكادير المصاب بمرض السرطان،قد فارق الحياة قبل قليل بمدينة تارودانت.

وكانت "شوف تيفي" قد نشرت على حسابها الخاص بالفايسبوك وعلى موقعها الإلكتروني قبل أيام، التفاصيل الكاملة بخصوص حالة "موسى" المؤلمة، وطالبت أصحاب القلوب الرحيمة بالتدخل وإنقاذ حياته وإخراجه من محنته التي انتهت للأسف بوفاته.

إعلانات

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي القلوب الرحيمة السرطان شارع المنصور الذهبي مرض السرطان تارودانت

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

مثير وبالصور.. الثلوج تتساقط على مدينة فاس و الرباط لأول مرة | مجتمع

مثير وبالصور.. الثلوج تتساقط على مدينة فاس و الرباط لأول مرة

بالصور .. البوتشيشيون يودعون شيخهم في جنازة مهيبة و شوف تيفي تنفرد بنشر أسماء الشخصيات التي حضرت الجنازة | مجتمع

بالصور .. "البوتشيشيون" يودعون شيخهم في جنازة مهيبة و "شوف تيفي" تنفرد بنشر أسماء الشخصيات التي حضرت الجنازة

وضع قنطرة حديدية جديدة على وادي العبيد ببني ملال لفك العزلة عن العالم القروي | مجتمع

وضع قنطرة حديدية جديدة على وادي العبيد ببني ملال لفك العزلة عن العالم القروي

هام للمغاربة: هذا ما طالبت به وزارة التجهيز والنقل مستعملي الطريق في حال وقوع اضطرابات في حركة السير أو انقطاعات بفعل الثلوج | مجتمع

هام للمغاربة: هذا ما طالبت به وزارة التجهيز والنقل مستعملي الطريق في حال وقوع اضطرابات في حركة السير أو انقطاعات بفعل الثلوج

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

خطيـــــــــر..شوفو فضيحة مول الكاسكيطة قبل ميدخل الحبس..سكران و محيح فالبيران و يمارس الدعارة بفلوس النصب و الاحتيال | زووم
منذ 43 دقيقة

خطيـــــــــر..شوفو فضيحة مول الكاسكيطة قبل ميدخل الحبس..سكران و محيح فالبيران و يمارس الدعارة بفلوس النصب و الاحتيال

ابن الفنان حسن ميكيات الذي خلق ضجة بالفايسبوك يفتح قلبه لشوف تيفي ..هاشنو كايدير فالحياة وهاشنو قال حسن ميكيات على كثرة المعجبات بولدو.. | بــووز

ابن الفنان حسن ميكيات الذي خلق ضجة بالفايسبوك يفتح قلبه لشوف تيفي ..هاشنو كايدير فالحياة وهاشنو قال حسن ميكيات على كثرة المعجبات بولدو..

فؤاد عالي الهمة وعمر عزيمان وياسر الزناكي يُودعون شيخ الطريقة القادرية البوتشيشية في موكب جنائزي | بــووز

فؤاد عالي الهمة وعمر عزيمان وياسر الزناكي يُودعون شيخ الطريقة القادرية البوتشيشية في موكب جنائزي

فاجعة سباتة على وشك أن تتكرر بدرب غلف و ها شنو واقع | بــووز

فاجعة سباتة على وشك أن تتكرر بدرب غلف و ها شنو واقع

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

امحند العنصر لشوف تيفي...الحكومة سترى النور قريبا لأن حزب الاتحاد الاشتراكي على أبواب الأغلبية | بوليتيك
منذ 59 دقيقة

امحند العنصر ''لشوف تيفي''...الحكومة سترى النور قريبا لأن حزب الاتحاد الاشتراكي على أبواب الأغلبية

عاجل ومؤلم.. الشاب المغربي موسى الذي يعاني بسبب السرطان فارق الحياة | مجتمع

عاجل ومؤلم.. الشاب المغربي ''موسى'' الذي يعاني بسبب السرطان فارق الحياة

يا ربي السلامة..شمعة تقتل سيدة بخنيفرة.. وها كيفاش | حوادث و حقوق

يا ربي السلامة..شمعة تقتل سيدة بخنيفرة.. وها كيفاش

حصري.. الملك محمد السادس يؤدي صلاة الجمعة غدا بالدار البيضاء | بوليتيك

حصري.. الملك محمد السادس يؤدي صلاة الجمعة غدا بالدار البيضاء

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.