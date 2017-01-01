يا ربي السلامة..شمعة تقتل سيدة بخنيفرة.. وها كيفاش ﻿

اهتز حي مولاي إسماعيل بمنطقة أين اسحاق الموجودة على مستوى إقليم خنيفرة، ليلة أمس الأربعاء، على وقع خبر مؤلم، بعدما لقيت سيدة مصرعها حرقا داخل منزلها.

"شوف تيفي"

اهتز حي مولاي إسماعيل بمنطقة أين اسحاق الموجودة على مستوى إقليم خنيفرة، ليلة أمس الأربعاء، على وقع خبر مؤلم، بعدما لقيت سيدة مصرعها حرقا داخل منزلها.

وحسب مصادر من خنيفرة فإن الهالكة التي تعيش لوحدها، تفاجأت باندلاع النيران داخل منزلها بسبب شمعة كانت تستعين بها من أجل الإضاءة، لتسارع إلى طلب النجدة إلا أنها وللأسف لم تحصل على المساعدة من جيرانها ومن المتواجدين بعين المكان.

وأضافت المصادر ذاتها بأن مصالح الدرك الملكي حلت بعين المكان فور توصلها بإخبارية في الموضوع، وحاولت برفقة عناصر الوقاية المدينة إنقاد الضحية إلا أنه وبالرغم المحاولات فارقت الهالكة الحياة بطريقة مروعة.