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حصري.. الملك محمد السادس يؤدي صلاة الجمعة غدا بالدار البيضاء

بتاريــخ : 19 يناير 2017 / 21:16 حصري.. الملك محمد السادس يؤدي صلاة الجمعة غدا بالدار البيضاء | بوليتيك
حصري.. الملك محمد السادس يؤدي صلاة الجمعة غدا بالدار البيضاء
من المنتظر أن يؤدي الملك محمد السادس صلاة الجمعة غدا، بالعاصمة الإقتصادية الدار البيضاء التي حل بها منذ أيام قادما من مدينة مراكش.

شوف تيفي

من المنتظر أن يؤدي الملك محمد السادس صلاة الجمعة غدا، بالعاصمة الإقتصادية الدار البيضاء التي حل بها منذ أيام قادما من مدينة مراكش.

وسبق للملك محمد السادس أن أدى صلاة الجمعة الأخيرة بمدينة مراكش، حيث قام بإعطاء الإنطلاقة لعدة مشاريع تنموية بالمدينة الحمراء، وعقد مجلس وزاري بها، وافق خلاله على القانون الأساسي للإتحاد الإفريقي.

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