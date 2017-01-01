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عاجل وبالفيديو..هذا هو مصير المشرملين اللذين هز فيديو اعتدائهما على شاب وفتاة في طنجة مواقع التواصل الاجتماعي

بتاريــخ : 19 يناير 2017 / 21:14 عاجل وبالفيديو..هذا هو مصير المشرملين اللذين هز فيديو اعتدائهما على شاب وفتاة في طنجة مواقع التواصل الاجتماعي | حوادث و حقوق
عاجل وبالفيديو..هذا هو مصير المشرملين اللذين هز فيديو اعتدائهما على شاب وفتاة في طنجة مواقع التواصل الاجتماعي
في جديد الفيديو الذي انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، والذي ظهر خلاله شخصان وهما يقومان باعتراض سبيل شاب وفتاة وتعريضهما لاعتداء جسدي بواسطة السلاح الأبيض، فإن المصالح الأمنية بمدينة طنجة،

"شوف تيفي"

في جديد الفيديو الذي انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، والذي ظهر خلاله شخصان وهما يقومان باعتراض سبيل شاب وفتاة وتعريضهما لاعتداء جسدي بواسطة السلاح الأبيض، فإن المصالح الأمنية بمدينة طنجة، تفاعلت بشكل إيجابي مع جميع التسجيلات والتدوينات المنشورة على شبكة الأنترنيت، واستطاعت إنهاء الأمر بإيقاف المعنيين بالأمر.

وحسب ما توصلت به "شوف تيفي" من مصدرها فإن ولاية أمن طنجة، أوضحت بأن الاعتداء المذكور وقع يوم أمس الأربعاء 18 يناير الجاري، بالقرب من سوق كاسباراتا بالمدينة، وأن مصالح الأمن تدخلت بسرعة وألقت القبض على المشتبه فيهما متلبسين بارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

وأكدت ولاية أمن طنجة بأن المشتبه فيهما، وهما من ذوي السوابق القضائية، يخضعان حاليا لتدبير الحراسة النظرية، على خلفية البحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة.

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