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هاذ شي بزاف وكثر: مشرملين هازين جنوية كريساو شاب في طنجة+فيديو

بتاريــخ : 19 يناير 2017 / 20:52 هاذ شي بزاف وكثر: مشرملين هازين جنوية كريساو شاب في طنجة+فيديو | حوادث و حقوق
هاذ شي بزاف وكثر: مشرملين هازين جنوية كريساو شاب في طنجة+فيديو
أظهر مقطع فيديو، تداولته صفحات فايسبوكية اليوم الخميس، شابين يحملان السلاح الأبيض، وهما يعترضان سبيل شاب وفتاة في الشارع العام بمدينة طنجة.

"شوف تيفي"

أظهر مقطع فيديو، تداولته صفحات فايسبوكية اليوم الخميس، شابين يحملان السلاح الأبيض، وهما يعترضان سبيل شاب وفتاة في الشارع العام بمدينة طنجة.

ويوضح هذا الفيديو الخطير، قيام المعنيين بالأمر، وهما يعترضان سبيل فتاة وشاب، قبل أن يقوما بتهديد هذا الأخير وسلبه ما يملك من دراهم.

وتفاعل النشطاء بشكل كبير مع هذا الفيديو، حيث طالب الجميع المصالح الأمينة بمدينة البوغاز بالتحرك السريع وإيقاف الشخصين اللذين ظهرا في الفيديو حتى يكون مصيرهما السجن.

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